Lo que necesitas saber: Las ondas enviadas al cerebro permiten identificar deterioro cognitivo leve que está relacionado con el Alzheimer, incluso cuando las personas viven una vida "normal".

¡Buenas noticias para el diagnóstico del Alzheimer! Una prueba de ondas cerebrales de tan solo 3 minutos es capaz de detectar la enfermedad… y lo mejor es que lo hace años antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Foto: Getty Images

Crean prueba que detecta el Alzheimer antes de los síntomas

La ciencia no dejará de sorprendernos. El Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta a la memoria y otras funciones mentales importantes y, aunque hasta el momento no hay cura, pero ya se encontró una forma de ser diagnosticado de manera oportuna.

Investigadores de varias universidades publicaron un estudio en el que muestran los resultados de una prueba de ondas cerebrales que en tan solo 3 minutos detecta la enfermedad, años antes de que aparezcan los síntomas.

Las ondas enviadas al cerebro permiten identificar deterioro cognitivo leve que está relacionado con el Alzheimer, incluso cuando las personas viven una vida “normal”.

Alzheimer // Foto: Getty Images

Y… ¿Cómo funciona esta prueba?

Esta prueba es tan simple que promete revolucionar la ciencia que hay detrás de la detección del Alzheimer:

El paciente observa de manera rápida varias de imágenes en una pantalla (al mismisimo estilo de la naranja mecánica).

Cada cinco estímulos, aparece una imagen que está repetida.

Por último, un electroencefalograma registra las respuestas cerebrales.

De manera automática, el cerebro reacciona a las imágenes repetidas. Cuando una persona tiene memoria sana, la respuesta neuronal es clara y quienes presentan deterioro, su reacción es débil o inconsistente.

Imagen de “Naranja Mecánica” / Captura de pantalla

¿Cuál es la importancia de esta prueba temprana?

Y aunque esta enfermedad no tiene cura, hay tratamientos que han ayudado siempre y cuando sea en etapas tempranas.

De ahí la importancia de esta nueva prueba, pues la mayoría de los casos se detectan demasiado tarde, cuando el daño neuronal ya es irreversible.

Además, el diagnóstico temprano también permite planificar los cuidados y reducir el impacto emocional que puede causar la detección en etapas avanzadas.