Colapsa grúa en construcción frente a Parque Delta y deja a 4 personas lesionadas

Lo que necesitas saber: La caída de una grúa tipo torre cerca de Parque Delta dejó como saldo a 4 trabajadores lesionados.

Este viernes 15 de mayo se reportó la caída de una grúa en una obra en construcción en un edificio entre Viaducto Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc, frente a Parque Delta, en la colonia Roma Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, la grúa tipo torre se desprendió y al momento de caer, lesionó a cuatro trabajadores que se encontraban cerca de la zona. El Heroico Cuerpo de Bomberos y elementos de Protección Civil se encargaron de llevarlos inmediatamente al hospital.

Foto: @BuzosNoticas

Autoridades asisten a los 4 trabajadores heridos

Paramédicos, Heroico Cuerpo de Bomberos y elementos del Escuadrón de Rescate acudieron inmediatamente al lugar de los hechos para poder brindarles los primeros auxilios.

Los trabajadores tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales para que se les pudiera dar su valoración; por el momento, aún no se sabe exactamente su estado de salud.

Minutos después del accidente, elementos de Protección Civil y de la SSC acordonaron la zona para así facilitar la labor de rescate y evitar que otra persona saliera lastimada. Por otro lado, cerca de la zona hay afectaciones viales.

Y por último, la alcaldía de la Cuauhtémoc va a investigar si la obra contaba con los permisos necesarios y si contaba con las medidas de seguridad correspondientes. Por el momento, la obra se tendrá que parar por un momento, hasta que se cumplan las investigaciones correspondientes.