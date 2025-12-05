Lo que necesitas saber: Esta iniciativa cuenta con las voces de César Costa, Claudia Lizaldi, Cositas, Sopitas, Laura Carmine y Cynthia Alesco.

En busca de la empatía, la imaginación el cuidado entre niñas y niños, la UNICEF presentó Cuentos que Cuidan, una serie de relatos narrados por grandes celebridades Y sí, Sopitas participa en un cuento.

Cuentos para niños // Foto: Pexels

Escucha Cuentos que Cuidan, una serie de relatos de la mano de UNICEF y celebridades

Y es que, en una nueva iniciativa para que niños y niñas conozcan sobre sus derechos y otros temas de importancia como el cuidado del medio ambiente, la UNICEF reunió a 6 grandes personalidades como narradores de diferentes historias.

César Costa, Claudia Lizaldi, Cositas, Sopitas, Laura Carmine y Cynthia Alesco son las voces que dan vida a Cuentos que Cuidan, una serie con 6 cuentos diferentes que dejan grandes reflexiones en tan solo unos minutos.

Y aunque esta no es la primera iniciativa que realiza la UNICEF, con este proyecto reafirma su compromiso “de acompañar a cada infancia en su desarrollo, garantizando que crezcan en bienestar, con oportunidades y rodeadas de cuidado, afecto y protección“.

Narradores en Cuentos que Cuidan // Fotos: UNICEF

Sopitas se une a la iniciativa con “Nara Sueña”

Y a un proyecto tan chido no podía faltar Sopitas, quien participa en el cuento 4 llamado “Nara Sueña”, un relato en el que Nara emprende un viaje lleno de aventuras donde aprende el valor de cuidar nuestro planeta y a todos los seres vivos.

Como un buen cuento, la narración viene acompañada de una reflexión y, en el caso de Sopitas, se habla sobre el cambio climático. Si quieres escuchar este o los demás episodios de Cuentos que Cuidan, puedes escucharlos dando clic en este enlace.