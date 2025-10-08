Lo que necesitas saber: En la carrera benéfica del 2025, recaudó unos 70.000 dólares para la investigación de la esclerosis múltiple.

Seguro han visto el meme del señor que aparece cerrando los ojos todo confundido. Su nombre es Drew Scanlon y resulta que aprovechó toda la fama que le trajo su meme para recaudar fondos para la investigación de la esclerosis múltiple.

Drew tiene está muy interesado en el tratamiento y los avances que puedan surgir ya que su madre y una de sus amigas padecen esclerosis. Una muestra de que no todo lo que nace en internet es malo y que puede tener un lado divertido y bondadoso.

Drew Scanlon y su recaudación para la esclerosis múltiple

Por allá del 2013 el video de la cara de Drew Scanlon con la mirada confundida y un icónico parpadeo le dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los memes favoritos de internet.

Pero más allá del lado divertido, Drew se da el tiempo de participar en carreras ciclistas benéficas, lo mejor es que le pide a sus seguidores que donen algunos dólares para financiar la investigación sobre la esclerosis múltiple.

En la edición del 2025, juntó unos 70.000 dólares y en años anteriores había recaudado poco más de 270.000 dólares. Le sorprende mucho que haya mucha bondad en el mundo del internet. “Me asombra cada vez más la cantidad de gente que todavía reacciona con tanta generosidad”.

Al menos en Estados Unidos casi 1 millón de personas han sido diagnosticadas con esclerosis múltiple. “Puede ser una enfermedad muy difícil, que no mucha gente conoce, pero que afecta a mucha gente”.

El problema es que hasta el momento no han hallado la cura, únicamente tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes que la padecen, de ahí la importancia de continuar con las investigaciones.