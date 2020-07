Misma normalidad: Denuncian a hombre que golpea a mujeres en el Parque Hundido de la CDMX

Con la entrada del semáforo naranja y la nueva normalidad en la CDMX, muchas personas han comenzado a salir a los parques de la capital para hacer ejercicio, siempre cuidando su sana distancia y otras cuestiones para el coronavirus. Tristemente, para las mujeres el contraer COVID-19 no es la única cosa de la que deben cuidarse, o al menos no quienes acuden al Parque Hundido.

En las últimas horas y a través de redes sociales han comenzado a alertar sobre un sujeto que se dedica a golpear mujeres en dicho parque ubicado sobre la Avenida de los Insurgentes, en la delegación Benito Juárez. Al parecer el hombre ataca a las chicas que van al Parque Hundido a hacer ejercicio, esto sólo porque se molesta con su presencia. WTF?!

Claudia fue atacada recientemente por este sujeto

El pasado 10 de julio, una chica llamada Claudia denunció la agresión que sufrió por parte de este tipo mientras se encontraba corriendo en el Parque Hundido, afirmando que si bien no era el primer incidente que tenía con él (anteriormente la empujó e intimidó), en esta ocasión el agresor definitivamente cruzó el límite al golpearla en la cara.

“Hoy justo en el tramo que corro sobre la pista es que volvió a cruzarse en mi camino, pero esta vez ya no solo busco ponerse de frente, ya no solo empujó a otra mujer, simplemente se me abalanzó y me aventó el puñetazo”, escribió la chica en su perfil de Facebook, detallando que otras personas en el lugar le ayudaron a que la cosa no pasara a mayores, pues el hombre tenía la intención de seguirla golpeando.

En otra publicación, Claudia adjuntó la imagen del agresor y del golpe que éste le dejó: “Cuidado a las corredoras del Parque Hundido. El hombre que ven abajo va golpeando o empujando a las mujeres que nos cruzamos con él en el carril de corredores. Su argumento es que nosotras debemos siempre hacernos a un lado”, escribió la mujer en su perfil de Facebook.

Muchos años trabajé q lado de mientes violentadas… hoy me tocó a mi!!Cuidado a las corredoras del Parque Hundido, el… Posted by Claudia Revilla on Friday, July 10, 2020

Ahora sí que como dirían por ahí: Si lo ven, denúncienlo

Este sábado cerca del mediodía, Claudia también dio a conocer que ya hizo la denuncia formal ante las autoridades, pues no desea que cualquier otra mujer pase por la misma situación que ella. “Porque ni una mujer se merece vivir una agresión, porque me quiero, porque las autoridades de la CDMX y la Alcaldía me asesoraron y apoyaron de forma sensible y por las miles de brujas, corredoras, mujeres, hombres, amigas y amigos…”, dice una parte del mensaje de Claudia.

La mujer también pidió a la ciudadanía que en caso de que se topen con este sujeto no se acerquen a él y mejor o denuncien, pues ya se ha activado la alerta de género: “La denuncia está hecha, la alerta de género ya se realizó y seguramente el tendrá que seguir corriendo porque su cobardía es pública”, enfatizó Claudia en uno de sus posteos.