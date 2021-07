¿Cómo lo supieron? Despiden a maestra por tener una cuenta en OnlyFans

A estas alturas de la vida, queremos creer que todos ya saben lo que es OnlyFans, ¿no? Esa aplicación donde tanto hombres como mujeres aprovechan sus atributos físicos para publicar fotografías y videos, y con ellos, ganaron unos cuantos pesos. Muchas personas han satanizado esta herramienta, y si no nos creen pregúntenle a la mujer de la que les hablaremos pues simplemente por tener una cuenta en la app, la corrieron de su trabajo como maestra.

Esta es la historia de Amy Kupps, una profesora de 32 años originaria de Charlotte, Carolina del Norte en Estados Unidos. Resulta que ya llevaba un buen rato dando clases de historia a niños de 12 y 13 años en una escuela, a pesar de que le gustaba compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones, siempre se quedó con ganas de ser modelo y aparecer en la portada de revistas conocidas como Playboy. Es por eso que comenzó a subir fotos en Instagram.

La complicada historia de esta maestra

De acuerdo con lo que esta maestra contó para The Mirror, al ver el éxito que tenían sus publicaciones, en 2019 a su esposo se le prendió el foco y le recomendó que abriera su OnlyFans, pues con esta aplicación podría ganar más dinero. Como si se trata de un equipo laborla, él se encargaba de ser su fotógrafo personal y administrar todos los dolarucos que le llegaban. Pero contaba que este paso tan “sencillo” cambiaría su vida para siempre.

Según Amy, solo ella y su marido sabían este secreto, y durante un buen tiempo las cosas iban saliendo de maravilla. Sin embargo, todo se desmoronó un año después cuando el esposo no aguantó que otros hombres le dieran detalles y sin más, le pidió el divorció. “Mi esposo no podía soportar que hubiera hombres en línea que me mimaban con regalos mucho más caros que él”, comentó la profesora, aunque los problema no pararon ahí.

Y a todo esto, ¿cómo se enteraron que tenía una cuenta en OnlyFans?

En el mismo 2020, la maestra recibió una llamada de la escuela en la que daba clases. El director le pidió que hablaran y al llegar con él, le preguntaron sobre su cuenta en OnlyFans, y aunque en un principio el castigo fue suspenderla por un rato, la situación escaló a un nivel de incomodidad con los padres de familia y compañeros que pensó en renunciar, pero se le adelantaron porque con la mano en la cintura decidieron despedirla.

“Creo que sabía de qué se trataba incluso antes de llegar a la reunión. Fue incómodo. Estaba temblando con lágrimas y sentía vergüenza. Me hicieron sentir tan pequeña y repugnante”, declaró Amy Kupps. Y quizá en este punto se estén preguntando, ¿cómo fue que se enteraron en la escuela? Agárrense porque desde Karla Panini no se veía un traición tan grandes, pues su exesposo fue quien reveló a la escuela a qué se dedicaba esta mujer y mostró las pruebas.

A pesar de que durante un tiempo la pasó muy mal y que no descarta volver a su labor como maestra, Amy continuó con su cuenta de OnlyFans, donde dice que gana en un año alrededor de 150 mil dólares (más o menos unos 3 millones de pesitos mexicanos) y ahora entendemos por qué los presos de un Centro de Reinserción Social (CERESO) en México también están llevándose unos morlacos en la app (ACÁ les contamos qué onda).