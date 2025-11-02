El hermoso Ecoparque Tlalli-Malinche, la nueva salida verde cerca de la CDMX

Lo que necesitas saber: El desarrollo del Ecoparque Tlalli-Malinche ya está en marcha. Estará dentro del Área Natural Protegida del famoso volcán y se dedicará a cuidar y conservar la naturaleza.

Alrededor del volcán La Malinche existen importantes áreas verdes y boscosas. Con el fin de conservarlas, existe el proyecto de crear el Ecoparque Tlalli-Malinche para reforestar y rescatar la fauna de este espacio de manera sustentable, invitando a la gente a aprender sobre los cuidados que necesitan la naturaleza y el medio ambiente.

“La Malinche” es uno de los principales volcanes del país./Imagen Volcanes de México y Otros Lados Facebook

Este volcán está ubicado entre Puebla y Tlaxcala y el proyecto del parque se desarrolla en el área fronteriza entre los dos estados, dentro del territorio poblano. La solicitud para el proyecto se ingresó el pasado 4 de junio y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) lo aprobó recientemente este mes de octubre.

La biósfera de los alrededores será rescatada y los bosques reforestados./Imagen Ecoosfera Facebook

Este nuevo ecoparque ya se encuentra en desarrollo dentro de una zona de 50 hectáreas de bosque forestal, en el Área Nacional Protegida de La Malinche y muy cerca de la junta auxiliar de San Miguel Canoa de Puebla, conocida por su legado histórico y cultural. Se calcula que para terminar el proyecto se necesitan hasta 18 meses, así que estará listo para junio de 2027.

Un parque para la conservación de la naturaleza

El proyecto tuvo que cumplir con varias condiciones para su aprobación. La mayor parte del lugar estará dedicada a la conservación de la naturaleza. Asimismo, las obras deberán respetar la vegetación existente y evitar la apertura de nuevos caminos dando mantenimiento a los existentes.

El ecoparque estará listo en 2027./Imagen Comisión Nacional de Áreas Protegidas Naturales Facebook

Para su construcción deberán utilizarse materiales que se integren al entorno, así como implementar programas de manejo de residuos y reforestar áreas estratégicas, entre otras medidas. El Ecoparque Tlalli-Malinche estará dedicado a proteger los bosques y las áreas verdes, fomentando la participación y el beneficio de las comunidades locales.

Este parque nos enseñará sobre los cuidados que la naturaleza necesita./Imagen Ecoosfera Facebook

El nuevo espacio estará abierto para que sus visitantes disfruten de la naturaleza de una manera sostenible a través de experiencias recreativas y educativas que no afectarán el equilibrio ecológico de la zona. Los expertos implementarán tecnologías avanzadas para acelerar la restauración del ecosistema.

¿Qué encontraremos en el Ecoparque Tlalli-Malinche?

Entre lo que vamos a encontrar en este parque están: un centro de rescate de vida silvestre, un hospital para aves, un área de cosecha de agua con humedales, un salón de educación ambiental, miradores, circuitos para caminata y senderismo, una tirolesa, un muelle y embarcaderos, así como un huerto de especies locales.

Los primeros trabajos de reforestación ya dieron inicio./Imagen puebla.gob.mx

Con la creación del ecoparque se restaurará un total de 300 hectáreas de superficie forestal que hay alrededor del volcán La Malinche, también conocido como Matlalcueye o “dueña de la falda verde” en náhuatl. Las jornadas de reforestación ya están en marcha y se hará un monitoreo constante de la biodiversidad de este Parque Nacional.

La zona ofrece paisajes increíbles y está muy cerca de la CDMX./Imagen Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Facebook

Asimismo, en este parque recreativo-ecológico habrá áreas de investigación y se desarrollarán actividades sustentables para promover el uso responsable de los recursos naturales. También se ofrecerán talleres artísticos y educativos para el público en general, entre otros servicios.

Un proyecto con diseño ecológico

Las diferentes construcciones deberán armonizar con el entorno y quedará prohibida la contaminación sonora que perturbe a las especies del Área Natural Protegida. Por ahora, el permiso para que la zona funcione como un ecoparque se dio con una vigencia de 48 años, pero esperamos que continúe como un lugar especial dedicado al cuidado de la naturaleza por muchos años más.

Los bosques y las áreas verdes que rodean al volcán recibirán los cuidados que necesitasn./Imagen Volcanes de México y de Otros Lados Facebook

Dentro del proyecto también estaban planeadas la construcción de una capilla, un área de tiro con arco y otra para caballos, así como un centro de alto rendimiento deportivo, pero por ahora, estos elementos no fueron aprobados.

Los bosques que encontramos dentro y en los alrededores de la CDMX nos invitan a respirar aire puro y convivir con la naturaleza. El Ecoparque Tlalli-Malinche del estado de Puebla nos acercará de una manera muy particular a la biodiversidad de nuestro país y nos ofrecerá la educación y la cultura necesaria para ayudar a conservar nuestras áreas verdes.