Lo que necesitas saber: Gabriel García Márquez no quiso publicar la novela "En agosto nos vemos", pero sus hijos no cumplieron su último deseo.

Por acá ya les contábamos hace un año que se publicaría un libro inédito del escritor colombiano, pero en esta ocasión les queremos hablar de la historia detrás de la nueva novela “En agosto nos vemos”, pues supuestamente los hijos de Gabriel García Márquez la sacaron sin su permiso.

Sí, acá les contamos un poquito más de este chisme y por qué el autor de “Cien años de soledad” no quería que esta obra inédita saliera a la luz.

¿Por qué Gabriel García Márquez no quiso publicar “En agosto nos vemos”?

Este miércoles 13 de marzo se publica la novela inédita de Gabriel García Márquez, “En agosto nos vemos”, pero lo que más ha llamado la atención hasta ahora de este libro, es la historia que hay detrás de él.

Sí, de acuerdo con diferentes medios como BBC, aunque el escritor colombiano trabajó arduamente los últimos años de su vida en este libro, al final decidió que no funcionaría, pues el proceso de su creación se había visto interrumpido por el deterioro de su memoria.

“Este libro no funciona. Hay que destruirlo”, dicen que el mismísimo García Márquez señaló antes de morir, ya cuando había escrito una buena parte de la novela.

El libro inédito que se publicará es una novela corta de 122 páginas y que tiene como personaje principal a una mujer llamada Ana Magdalena Bach, la cual ha estado casada por 27 años, y aunque no tiene motivos para separarse, cuando visita la tumba de su madre cada agosto, se transforma en una persona diferente.

¿Por qué la publicaron?

Como les contábamos aquí arriba, aunque Gabriel García Márquez le echó muchas ganas a este libro, antes de morir decidió que no saldría a la luz porque para él no funcionaba la historia.

Peeero… tras morir el escritor colombiano, los hijos de éste, Rodrigo y Gonzalo, decidieron que se sacaría del archivo de la Universidad de Texas y que sí se publicaría para el décimo aniversario de su muerte.

“Mi teoría es que cuando dijo que no funcionaba había perdido la capacidad para juzgarlo. No está tan pulida como sus otras novelas, pero tampoco es un desastre que no se entienda. Yo creo que era él quien ya no entendía nada“, llegó a declarar su hijo Rodrigo García.

Al respecto, Cristóbal Pera, director editorial de Planeta Estados Unidos, quien trabajó en vida con García Márquez en “En agosto nos vemos”, y que también fue el editor de la versión final de éste, indicó a BBC que después de la muerte del colombiano, su familia decidió que no era el momento de publicar la novela, que además él había dicho que no quería publicarla, y que por eso se había ido al archivo de la Universidad de Texas.

Sin embargo, después de que algunas personas leyeron el borrador y darse cuenta que les había gustado, los hijos de García Márquez decidieron no hacerle caso a su padre y publicarla.

¿Ustedes qué dicen? ¿Estuvo bien que los hijos del escritor colombiano desobedecieran a su papá y publicaran su último libro?

