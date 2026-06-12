Hay un momento en cada gran gol que poca gente recuerda: el pase previo. El jugador que leyó el espacio, que movió el balón en el momento exacto, que hizo posible lo que todos van a celebrar. Las asistencias no gritan, no levantan los brazos, no salen en la portada. Pero sin ellas, el gol no existe.

El Mundial 2026 va a estar lleno de esos momentos. 104 partidos, cientos de jugadas, y detrás de cada gol que se recuerde, alguien que hizo el trabajo silencioso que lo hizo posible. ¿Recuerdas el pase de Fàbregas a Iniesta que le dio a España su primer Mundial en el 2010, o la asistencia de Messi a Molina en el 2022 que con un toque dejó fuera de la jugada a seis jugadores neerlandeses?

Eso es una asistencia: tecnología humana al servicio del resultado.

Hyundai Smartsense

Hyundai también tiene asistencias, y también hacen la diferencia

Fuera de la cancha, en los trayectos cotidianos que se multiplican cuando tu ciudad es sede del Mundial, Hyundai lleva años desarrollando su propio sistema de asistencias de seguridad No para marcar goles, sino para que cada camino sea más seguro, más fluido y menos agotador. Se llama Hyundai SmartSense Sistemas de Asistencias de Seguridad, y funciona exactamente como la mejor asistencia del partido: en segundo plano, sin pedir atención, actuando justo cuando se necesita, como asistencia de control de carril o alerta de ocupante trasero, para que cuando estés a bordo solo te preocupes por prestar atención y disfrutar del camino

Hyundai lleva 12 años en México, está en el top 10 de marcas automotrices del país y como socio oficial de FIFA desde 1999 ha acompañado más Mundiales de los que muchos recordamos. Esa trayectoria se traduce hoy en tecnología disponible en un modelo que ya ruedan en las calles mexicanas: Tucson HEV.

Hyundai Tucson.

Las asistencias de Hyundai SmartSense: el equipo que trabaja mientras manejas

Hyundai SmartSense es un conjunto de cámaras, sensores y radares que monitorean el entorno del vehículo en todo momento. Cada uno cumple una función específica, todas orientadas al mismo objetivo: que llegues sin contratiempos.

En tráfico, el sistema de asistencia para evitar colisiones frontales detecta vehículos y peatones en el camino y aplica los frenos automáticamente si el conductor no reacciona a tiempo. En la avenida, la asistencia de mantenimiento de carril avisa con señales sonoras y visuales cuando el vehículo se desvía sin señalización, y puede aplicar una corrección suave de dirección.

Al cambiar de carril, el monitor de puntos ciegos muestra en pantalla la imagen del carril adyacente y alerta si hay un vehículo cerca. Al dar reversa, la asistencia de tráfico cruzado trasero detecta vehículos que se aproximan desde los lados y puede frenar automáticamente.

En carretera, el control de crucero inteligente mantiene una distancia segura respecto al vehículo de adelante ajustando la velocidad de forma automática. Y para los trayectos más largos, la asistencia de conducción en autopista ayuda a centrar el vehículo en el carril y mantener velocidad y distancia seguras, incluso en curvas.

Hyundai Tucson HEV

Para el día a día mundialero y para el road trip

Tucson híbrida tiene Hyundai SmartSense pensado para la ciudad: tráfico, cruces, estacionamientos llenos. Lo lleva también a la carretera: autopistas, trayectos largos, cambios de carril a alta velocidad. Dos contextos, el mismo sistema trabajando en segundo plano en ambos.

Durante el Mundial 2026, cuando las ciudades sede estén más activas que nunca y las carreteras entre ellas más transitadas, tener un equipo de asistencias que trabaje contigo no es un extra, es parte del camino: El Camino Del Mundial. Si quieres conocer más de Hyundai y de historias mundialistas, checa Sopitas FC.