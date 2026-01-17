Enlightenment: La nueva experiencia inmersiva de luces dentro de una iglesia

Lo que necesitas saber: La música de Vivaldi es acompañada de impresionantes proyecciones 360º en Enlightenment, la experiencia inmersiva que llegará en febrero a la CDMX.

La parroquia de la Sagrada Familia será sede de un espectáculo único. Entre sus techos altos y muros gruesos, habrá una fiesta de luces y sonidos diseñados para estimular al máximo todos los sentidos. Enlightenment CDMX es una experiencia inmersiva llena de color, acompañada de la música de las Cuatro Estaciones de Vivaldi y la podremos vivir a partir del próximo 11 de febrero.

Las Cuatro Estaciones de Vivaldi como nunca las hemos escuchado./Imagen Eonarium Facebook

Enlightenment es un espectáculo multimedia de 30 minutos de duración con increíbles proyecciones 360º acompañadas de sonido envolvente. Esta vez llega al interior de la Sagrada Familia, la primer parroquia edificada en la colonia Roma, fundada en 1925. Este proyecto que une el arte y la tecnología ya se ha presentado en ciudades importantes como Liverpool, Madrid, Zurich, Toronto y Marsella y ahora llega a la Ciudad de México.

Enlightenment se presentara en el interior de la Parroquia de la Sagrada Familia./Imagen Descubre México Facebook

Sus proyecciones a modo de caleidoscopio reafirmarán la belleza de la arquitectura neogótica del icónico templo de la Roma. A lo largo de la experiencia, la primavera, el verano, el otoño y el invierno serán representados en imágenes junto con la música de la obra del compositor veneciano para conformar un show relajante que parece parte de un sueño.

Una impresionante muestra inmersiva

Esta experiencia es realizada por el colectivo suizo PROJEKTIL junto con Eonarium Experiences, empresas dedicadas a los espectáculos multimedia, en colaboración con Fever. Después de presentarlo con gran éxito en recintos icónicos de ciudades europeas, ahora llega a México para cautivarnos en un escenario único como es el interior de la Parroquia de la Sagrada Familia.

El espectáculo ha tenido gran éxito en otras partes del mundo./Imagen Eonarium Facebook

El diseño de las proyecciones está hecho a la medida de cada recinto en el que se presenta. La arquitectura se transforma y cobra vida a través de los diferentes actos de la exposición musical interactiva. A partir de febrero, los muros y los techos altos de esta parroquia de la colonia Roma se verán iluminados como nunca antes, junto con las melodías que seguramente todos hemos escuchado para crear una atmósfera muy espiritual.

Enlightenment le da nueva vida a la arquitectura de los lugares donde se presenta./Imagen Eonarium Facebook

Enlightenment ya ha cautivado a más de medio millón de personas en otras partes del mundo. Se disfruta desde cómodos asientos que nos dan una vista general de las increíbles imágenes de videomapping que envolverán los rincones del templo de la calle de Puebla de la alcaldía Cuauhtémoc. Es una experiencia relajante y a la vez emocionante que no debemos perdernos.

Una forma novedosa de disfrutar el arte

Las Cuatro Estaciones de Vivaldi es una de las obras de música clásica más conocidas. Compuesta en el siglo XVIII y de gran inspiración poética, trascendió los conceptos musicales de su época. Enlightenment la adapta con su juego de imágenes para llevarnos por un viaje sensorial inolvidable, además de presentar dos piezas musicales tituladas Vivaldi y Samsara Cycles, creadas para el espectáculo.

El escenario será el interior de la icónica iglesia de la colonia Roma./Imagen Wikipedia

Eonarium y Projektil han presentado otros shows inmersivos con temáticas diferentes como Flow, Stardrift, Genesis, Pixel Zoo Jungle o uno dedicado a la obra musical de Mozart en escenarios de otros países. Ojalá que Enlightenment sea el primero de muchos otros de este tipo que se presenten en México.

Disfruta de una experiencia relajante y a la vez emocionante./Imagen Eonarium Facebook

El arte y nuestra manera de apreciarlo se renueva con el paso del tiempo. Experiencias como esta nos dan un nuevo e interesante punto de vista sobre la cultura y cada vez son más impresionantes. Enlightenment le da nueva vida a construcciones del pasado. Aprovechar lugares emblemáticos como la Parroquia de la Sagrada Familia es un buen pretexto para disfrutar de la arquitectura clásica que nos rodea.

Consigue tus entradas

Los boletos ya están disponibles a través de Fever y hay entradas desde 225 pesos.