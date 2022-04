¡Enorme! Vende figuras de Lego de Zelenski y logra recaudar 16K para Ucrania

El minorista de Lego, ‘Citizen Brick’ con sede en Chicago, Estados Unidos, logró recaudar 16 mil dólares en una venta especial de figuras de Lego inspiradas en el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, acompañado de una docena de bombas molotov de plástico que llevaban la insignia de la bandera ucraniana. En un momento en el que todo el mundo quiere ayudar, la juguetería anunció que todas las ganancias serán destinadas a brindar asistencia médica a las víctimas de la invasión rusa.

A través de una publicación en las redes sociales, la juguetería dedicada a fabricar figuras de Lego personalizadas, anunció que lanzaría una edición limitada con fines benéficos para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania, en la que las diminutas bombas molotov se venderían en 10 dólares, mientras que cada figura inspirada en Zelenski, se iría a las manos del que estuviera dispuesto a pagar más de 100 dólares.

“Solo queríamos hacer un pequeño esfuerzo de recaudación de fondos”, dice el propietario de la juguetería Joe Trupia. “Pero este pareció dar en el blanco con algunas personas”. Aunque confesó que regularmente el local solo atiende a una comunidad pequeña, la edición limitada de Ucrania, atrajo a centenares de coleccionistas y gente que quería apoyar la causa. Al grado que todas las piezas se vendieron en cuestión de horas.

Figuras de Lego con causa

Aunque los elementos del cóctel molotov finalmente eliminaron su publicación inicial de Instagram, el minorista aún logró recaudar la enorme cantidad de $16,540 dólares. Todo el dinero íntegro, fue donado a la organización sin fines de lucro ‘Direct Relief’. Lo más emotivo, fue que la organización agradeció el donativo a través de una carta en la que se comprometen a utilizar los fondos para mejorar las condiciones de vida de las víctimas en situación de emergencia.

La donación hecha por la juguetería, se suma a los 26 millones de dólares que la organización ha destinado para ayuda médica en Ucrania. Además de que actualmente está trabajando con el Ministerio de Salud de Ucrania, para proporcionar algunos suministros, incluidos paquetes médicos de emergencia

Esfuerzo extraordinario

Trupia, relató en Instagram que la edición limitada de las figuras de Lego de Zelenski, fueron posibles gracias al esfuerzo extraordinario que hizo todo el equipo que trabaja en la juguetería. “Hicimos la mayor cantidad posible de figuras en 24 horas frenéticas. Algunos empleados, incluso se ofrecieron a trabajar durante su día libre”.

Además, exhortó a todos los fans de la tienda a contribuir con esta noble causa. “Sabemos que hay algunas personas que intentaron conseguir una figura del presidente ucraniano no pudieron. No obstante, esperamos que consideren hacer una donación directa a alguna organización benéfica”.

Entre las figuras de Lego más inusuales que ‘Citizen Brick’ ha fabricado a petición de sus clientes, se encuentra una figura de Girl Scout llamada ‘Cookie Puher’, un laboratorio de metanfetaminas inspirado en ‘Breaking Bad’ y hasta un club de striptease, pero nunca se imaginaron tener que hacer una figura de Zelenski y mucho menos hacerlo para contribuir a la emergencia humanitaria en el país de Europa Oriental.

“Si me hubieran preguntado hace un mes quién era el presidente de Ucrania, probablemente no lo sabría. Y es que, realmente es un tipo de acto heroico poco común, creo. Realmente me impresionó que se quedara en el país durante el conflicto para su gente y realmente liderara el camino que lo necesitaban en este momento”, señaló Trupia a ‘Brick Fanatics’.

LEGO también ha contribuido

Citizen Brick no tiene planes de hacer más figuras a pesar de la demanda, principalmente porque LEGO no vende las piezas necesarias directamente. Las figuritas de Lego de Zelenski y Molotov fueron hechas con materiales que la tienda tenía a la mano: partes de juguetes con un tono de piel similar al del presidente ucraniano, diminutas botellas verdes y las pequeñas llamas.

Por su parte, ‘LEGO Group’ no ha hecho figuras de Lego conmemorativas, sin embargo, es una de las ha sido una de las tantas empresas que ha detenido las relaciones comerciales con Rusia, al mismo tiempo que ha donado más de 12 millones de libras en ayuda para los desplazados ucranianos a través de su fundación. Por cierto, ¿ya viste el nuevo set LEGO DeLorean de ‘Volver al Futuro’? Chécalo aquí!