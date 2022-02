La voladora: Exconductora de Uber exhibe infidelidad de pasajera y se hace viral

No cabe duda que el internet siempre nos trae historias que nos dejan con el ojo cuadrado. Sabemos que gracias a las redes sociales y a las investigaciones que hacen las personas usando estas herramientas –que a veces son más efectivas del propio FBI– se pueden descubrir un montón de cosas. Sin embargo, en esta ocasión sobre una ex conductora de Uber que contó que le tocó ser testigo de la infidelidad de una pasajera… así como lo leen.

Por acá les hemos platicado de varios infieles a los que los cacharon con las manos en la masa, como lo que pasó dentro de una reunión de amigos (AQUÍ pueden checar cómo estuvo todo). Pero ahora, una usuaria de TikTok llamada Ari Pakita, relató que vivió en carne propia y al más puro estilo de Cheaters, el momento exacto en el que agarraron a una chica a la que llevó a su destino con un sujeto que presuntamente era su amante.

Esta ex conductora de Uber fue testigo de una infidelidad

Fue a través de un video en el que esta joven, quien ha dejado muy claro en su cuenta que es ex conductora de Uber, contó que un buen día le tocó un viaje hacia una ubicación un tanto lejos junto a una pasajera. Todo iba de lo más normal, al llegar a su destino, a la chica ya la esperaba su novio con un ramo de rosas y toda la cosa, por lo que la narradora de esta historia pensó que estaba siendo testigo de un instante romántico.

Luego de dejarla, Ari tomó otro viaje y en esta ocasión le tocó llevar a un chico. Curiosamente, este joven iba a la misma zona en la que había dejado a la pasajera anterior que fue recibida por su querer. Según lo que relató la usuaria de TikTok, durante el trayecto le hizo un par de preguntas y en un plot twist que de plano no veía venir, este sujeto llegó hasta su destino y ahí se encontró con la mujer que estaba con otro hombre.

A la chica la cacharon con las manos en la masa

Dentro de la plática que la ex conductora tuvo con el joven, se enteró que llevaba seis años con su novia. A pesar de que ya había unido todos los cabos sueltos, Ari Pakita no dijo nada al respecto, pero unos minutos más tarde el chico se dio cuenta que le estaban poniendo el cuerno, pues su pareja se estaba despidiendo del presunto amante. Cabe aclarar que en este punto, la testigo de este caso seguía ahí porque todavía no le pagaban.

Como era de esperarse, esta historia de infidelidad y giros que no tiene ninguna película de Hollywood, rápidamente se hizo viral en TikTok e incluso llegó a otras redes sociales. Y por supuesto que un montón de usuarios mencionaron que estuvo gacho la forma en que el pasajero se enteró su relación no era perfecta como él pensaba. Moraleja de esta historia: si andan poniendo los cuernos, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz.