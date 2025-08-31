Exposiciones medievales presenta: “Dragones, Mundo Mítico”

Lo que necesitas saber: Los legendarios dragones llegaron al Centro Tolzú de Toluca con una exposición única, ideal para los aficionados al mundo de la fantasía.

Los dragones son seres temibles nacidos en la imaginación. Existen en la mitología de varios países y hoy forman parte de nuestra cultura popular gracias a películas, libros, historietas, series de televisión y videojuegos. Para rendirle homenaje a estas criaturas de fantasía, un grupo de esculturas gigantes ha llegado por unos meses al Centro Tolzú de Toluca con la exposición “Dragones, Mundo Mítico”.

Hay 12 dragones en esta expo de Toluca./Imagen Centro Tolzú Facebook

Los dragones pueden ser de buena suerte y representar fortaleza y sabiduría como en la cultura china o representar seres terribles y destructivos como en otras tradiciones occidentales. Incluso en nuestra cultura prehispánica tenemos a Quetzalcóatl o Kukulkán, la famosa serpiente emplumada.

No hay nada qué temer./Imagen Centro Tolzú Facebook

Lo cierto es que estas criaturas pertenecen a un mundo imaginario y son una combinación de animales reales con una mezcla de elementos fantásticos que los convierten en seres enigmáticos que vuelan por el cielo, escupen fuego y de vez en cuando resguardan tesoros y mantienen cautivas a princesas y damiselas. Esta increíble expo está dedicada a estas bestias legendarias.

Los dragones llegaron al Centro Tolzú

Los seres mágicos llegaron al Centro Tolzú de Toluca desde el pasado 25 de julio y estarán hasta el 11 de enero de 2026. “Dragones, Mundo Mítico” presenta esculturas animatrónicas realistas de tamaño natural y cada una de ellas habita su propio escenario que nos transporta a reinos fantásticos.

Cada dragón tiene sonido y movimiento./Imagen Centro Tolzú Facebook

La muestra se compone de 12 grandes dragones, cada uno con su propia reseña para conocer su importancia dentro de la mitología. Conoceremos al dragón chino, al dragón negro, el dragón rojo, el dragón del lago Brosno y el dragón de las nieves, entre otros, cada uno con poderes y características propias.

Conoce de cerca a estos seres míticos./Imagen Visión EdoMex Facebook

Los dragones y sus escenografías fueron diseñados especialmente para el Centro Tolzú. Esta exposición es una oportunidad única para los aficionados a los mundos mágicos y de fantasía. Cada uno de los dragones produce rugidos y tiene movimiento propio, ofreciendo una experiencia única.

Dragones de oriente y occidente

Estos seres de ensueño tienen diferentes características en cada mitología. En esta expo conoceremos más sobre la leyenda de los dragones más importantes y enigmáticos de las diferentes culturas, podremos estar muy cerca de ellos y hasta tomarnos fotos con los más temibles.

Conoce la leyenda de cada uno de estos seres fantásticos./Imagen Visión EdoMex Facebook

La exposición está dividida en tres secciones diferentes. La primera dedicada a los dragones occidentales que aparecen en las leyendas medievales y luchan con caballeros y magos. En la segunda están los dragones orientales, famosos por su misticismo y su sabiduría. Finalmente, en la tercera sección, encontraremos a los dragones de la cultura popular que aparecen en libros, series y películas.

La expo estará hasta enero de 2026./Imagen Centro Tolzú Facebook

“Dragones: Mundo Mítico” está dedicada para gente de todas las edades. Los niños pueden disfrazarse y tomarse fotos sin costo adicional al de la entrada y el boleto también incluye el acceso a otras tres interesantes exposiciones artísticas que se presentan en el Centro Tolzú.

El Centro Tolzú en el corazón de Toluca

Este centro cultural y educativo se aloja en el que anteriormente era conocido como el “Edificio de la Corona”, un bello inmueble del centro de la ciudad con más de 100 años de historia que durante mucho tiempo albergó a la Compañía Cervecera Toluca y México y más tarde fue propiedad de la Cervecería Modelo.

El Centro Tolzú se aloja en un hermoso edificio mexiquense./Imagen Centro Tolzú Facebook

En 2007, la compañía decidió instalar el Museo Modelo de Ciencias e Industria (MUMCI), primer museo interactivo de Toluca, dedicado a dar a conocer los métodos científicos y tecnológicos implementados en la producción de la cerveza.

Para 2016 un grupo de empresarios mexiquenses funda ahí el Centro Cultural Toluca, dedicado a la cultura y el entretenimiento, que en 2021 cambió su nombre al de Centro Tolzú, que además de presentar exposiciones ofrece otras actividades deportivas y culturales.

El lugar ofrece otras actividades interesantes./Imagen Centro Tolzú Facebook

Tiene su propia sala de cine IMAX, un espacio con muros de escalada llamado “Xkala”, una cancha de fútbol rápido y cafeterías, entre otros atractivos. Dedicado a promover el aprendizaje, este centro se ha convertido en uno de los principales lugares de reunión de la comunidad mexiquense y es un modelo de la bella arquitectura clásica de la ciudad.

Conoce los dragones del Centro Tolzú

El Centro Tolzú abre de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. El costo de la entrada es de 60 pesos y de 50 pesos para maestros, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Los niños menores de 3 años entran gratis.

Agenda tu visita./Imagen Centro Tolzú Facebook

Está en: Av. Miguel Hidalgo 201, Barrio de Santa Clara, Toluca de Lerdo, Estado de México, en el área del centro de la ciudad.

Recuerda que la exposición estará disponible hasta el 11 de enero de 2026.