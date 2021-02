¡Rifado! Él es Fernando Mier-Hicks, el ingeniero mexicano que colaboró en la misión Perseverance

El pasado jueves 18 de febrero, fuimos testigos del éxito que la NASA concretó cuando la misión Perseverance por fin arribó a Marte. Este importante logro no se hubiera alcanzado sin cada una de las personas involucradas en el desarrollo del rover, muchos de ellos latinoamericanos ejemplares quienes con su trabajo nos muestran que los sueños sí se cumplen. Ese es el caso del mexicano Fernando Mier-Hicks.

Ingeniero en Mecatrónica egresado del Tecnológico de Monterrey, Fernando se desempeñó en labores de simulación y pruebas de algunos de los mecanismos con lo que cuenta el vehículo que hoy recorre suelo marciano. Su incursión en este proyecto de la agencia espacial, por supuesto, no fue obra de la casualidad.

El sueño de Fernando Mier-Hicks

Fernando Mier-Hicks es originario de Aguascalientes y desde muy joven tenía bien claro que quería dedicar su tiempo y esfuerzo futuro en la ciencia. Según cuenta él al sitio CONECTA, a los 15 años ya comenzaba a elaborar sus propios compuestos químicos para simular lanzamientos de cohetes con algunos antiguos juguetes. Sin embargo, un accidente en aquellas pruebas lo orilló a enfocarse en un campo diferente de la química.

“Un compuesto me explotó en la mano y me hice una quemadura de tercer grado. Estuve una semana en el hospital. Desde ahí dejé la química y me enfoqué más en la robótica…“, comentó al medio antes mencionado. Como cualquier estudiante entusiasmado con las posibilidades académicas de su carrera, Fer de a poco delineaba que quería llegar a la NASA.

Así fue como ingresó a la carrera de Ingenieria en Mecatrónica del Tec de Monterrey. Pero como el sueño era bastante grande, él sabía que debía comenzar a cimentar su currículum con las posibilidades a su alcance y esfuerzo, desde luego. No lo dudó y entonces, mientras estudiaba, buscó experiencia a través de estancias de investigación. “Sabía que necesitaba esas estancias para que me aceptaran en universidades de Estados Unidos. Era algo que tenía que hacer. Era mi trabajo y mi propia motivación”, dice a Conecta.

También puedes leer: ¡NASA COMPARTE EL VIDEO DEL ATERRIZAJE DE PERSEVERANCE Y EL PRIMER AUDIO DE MARTE!

Su incursión en la NASA y su participación en la misión Perseverance

Tras concluir sus estudios en México, consiguió entra al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde realizó una maestría en Ingenieria Aeroespacial y un eventual doctorado. Ahí coincidió con otro mexicano, Pablo Lozano, quien se desempeña como Director del Laboratorio de Propulsión Espacial de dicha escuela. Fernando Mier-Hicks seguía buscando estancias de investigación para buscar su oportunidad en la NASA…. y lo logró.

Hoy, con 31 años, Fernando trabaja en el Jet Propulsion Laboratory (JPL), el centro de operaciones donde se desarrollan las misiones de la agencia espacial estadounidense. Para la misión Perseverance, Mier-Hicks fue asignado para realizar las pruebas de los mecanismos del robot que se encuentra ensamblado al rover.

Esencialmente, el ingeniero mexicano se encargo de crear el simulador eléctrico que comanda el movimiento del brazo robótico del vehículo. “El sistema de recolección de muestras es el sistema robótico más complejo que hemos mandado a otro planeta. Tiene 17 motores y mandar 17 motores al espacio tiene muchos retos”, comenta.

Tal como señala a Conecta, su trabajo se enfocó principalmente en lograr que dicho mecanismo se moviera a la velocidad necesaria para que fuera controlado sin problemas por la computadora del rover que hoy, de cariño, llaman en la agencia el Percy.

Ver en YouTube

La llegada de la misión a Marte

Como recordarás, el Perseverance de la NASA llegó al Planeta Rojo el pasado jueves 18 de febrero en un hito histórico para la propia agencia y el mundo entero. Pero en esta ocasión, la comunidad hispana y latinoamericana tuvo un papel mucho más relevante en el desarrollo de este importante proyecto. Por ello, también se realizó una transmisión simultánea en español, para celebrar y reconocer a los hispanohablantes que contribuyeron en la misión.

En el caso de Fernando Mier-Hicks, ver que el Percy arribó con éxito al cráter Jezera significó un momento de reconforte total. “Sentí muchos nervios. Estás apostando años de trabajo para que todo salga bien. Una vez que aterrizó fue un alivio. Estamos muy contentos y emocionados a ver qué descubrimos en Marte”. Así como él, más mexicanos y latinos siguen triunfando, dando el ejemplo de que nada es imposible.