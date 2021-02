¡Orgullo Mexicano! Luis Enrique Velasco, el chiapaneco que creó el rover Perseverance

Qué gusto nos da cuando un mexicano cristaliza sus sueños en el extranjero, pero la ambición Luis Enrique Velasco Velázquez, lo llevó a otro mundo, lo que nos hace sentir muy orgullosos. Ingeniero Aeroespacial nacido en Chiapas, es el hombre que hizo realidad el rover Perseverance de la NASA, al diseñar los planos de la sonda espacial y dirigir al equipo encargado del sistema de travesía del vehículo que se encuentra explorando el planeta rojo.

Entre tantas mentes brillantes que laboran en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, el talento y pasión de Velasco ha destacado a lo largo de los últimos 17 años, pero, desde hace ocho es una de las personas claves para que el Programa de Exploración de Marte, se haya convertido en todo un éxito.

Todo lo que hizo

“Como chiapaneco y descendiente de la civilización maya, tan cercana a la observación del cosmos, es un honor dignificar ese legado”, fueron las primeras palabras de Luis Enrique Velasco, poco después del aterrizaje del rover, el pasado jueves 18 de febrero del 2021.

Comenzó trabajando de cerca en la mecánica de los rovers ‘Sojourner’ que fue lanzado en 1997, siendo el primer vehículo con ruedas que exploró el planeta rojo, seguido por el Spirit/Opportunity en 2004, el Curiosity en 2012, el robot más grande aterrizado en otro planeta. Pero, sin lugar a dudas, su obra maestra es el Perseverance.

Luis Enrique Velasco, no solo diseñó los planos de la cápsula espacial y del paracaídas, sino que también dirigió el equipo encargado del sistema de travesía; desarrolló las cámaras de video que lleva el rover y se encargó de ensamblarlas, una labor sumamente delicada, pues como él mismo dice, “si no las hubiera diseñado e instalado correctamente durante el ingreso, descenso y amortizaje no se habrían superado los ‘siete minutos de terror’”.

Sueña en grande

Prácticamente, podríamos decir que sin la experiencia del mexicano, el rover Perseverance, nunca habría tenido el éxito que tuvo. Aunque por supuesto, también tiene que ver la sinergia del equipo de trabajo y una sincronización única. Pero, todo comenzó con un sueño. Velasco Velázquez, migró a Estados Unidos en plena adolescencia para estudiar la preparatoria.

Cautivado por la aeronáutica, estudió la ingeniería mecánica de aparatos espaciales y de robótica y al poco tiempo se convirtió en parte de los más de seis mil empleados de la NASA. Curiosamente, el secreto del éxito lleva el nombre del rover. El ingeniero chiapaneco, está convencido de que gran parte de llegar hasta donde está, se debe a la perseverancia y aprender de los errores, pues dice que solo el 30% de las misiones a Marte, se han consolidado.

Además, Luis Enrique Velasco Velázquez tiene un mensaje para todos los mexicanos. Aparte de subrayar que la misión recién cumplida de la NASA, es un logro para toda la humanidad y el primer paso para que los humanos sean interplanetarios, el oriundo de Tuxtla Gutiérrez asegura que todos los mexicanos podemos hacer cosas grandes, solo sigue tu sueño. A propósito, si quieres revivir el aterrizaje del Perseverance, da clic aquí