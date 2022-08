Termina mal* Se viraliza fiesta de cumpleaños donde tiraron el lavabo de la casa

Oh, todo un clásico… Siempre existen maneras de medir si una fiesta de cumpleaños fue todo un éxito o no, sean por cosas como que ese día tuviste la fortuna de besarte con tu crush o te tomaste hasta el agua del florero y amaneciste al otro día sin nada de que arrepentirte.

Claro que eso no siempre le sucede a todos, pues no faltan los que de plano se ponen mal durante las fiestas y no sólo hacen el ridículo, sino que además terminan afectando al dueño de la casa que justo ese día se le hizo buena idea hacer una pachanga sin el permiso de sus papás.

Todos estuvimos en una fiesta así, ¿apoco no?. Foto: @luanamedina (Twitter)

En TikTok alguien subió un video de cómo una fiesta se descontroló

Todos conocemos a ese amigo o amiga en cuestión, sin embargo, el ejemplo más claro de lo esto que decimos nos lo dio un reciente video viral de TikTok, donde podemos ver cómo un baño quedó destruído después de una fiesta que seguro fue inolvidable. ¡Nooo!

Fue la usuaria Luana Medina quien se encargó de dar a conocer este video que es una joya, pues de primera mano muestra la cara que ponen varios de los invitados de la fiesta al ver lo que ocurre dentro del baño de la casa donde todo era risas y diversión.

En ese momento los invitados sintieron el verdadero terror. Foto: @luanamedina (Twitter)

Sí, con un sujeto tirado en el baño y el lavabo roto

Y es que segundos después podemos apreciar a un sujeto que apenas y puede con su alma, y quien se encuentra tirado a un lado de la taza del baño de la peda. Pero eso no es lo peor del asunto, sino que el tipo tiró el lavabo y comenzó a inundar el lugar. ¡No puede ser!

Vean las imágenes de esta fiesta que seguro le provocará un “tramafat” a más de un padre o madre de familia que se tope con este video:

La casa quedó inundada por un rato, pero todo sea por la anécdota

En un segundo video la chica nos cuenta cómo sus amigos y ella intentaron cerrar la llave del lavabo para que el agua dejara de salir, pero nomás’ no podían. Total que luego de un rato lo lograron y aunque el piso se inundó, el festejo no se detuvo.

Los jovencitos del video comieron pastel y después de eso probablemente se pusieron a limpiar su cochinero. Uno que podemos decir fue bueno dentro de todo, pues al menos el lavabo sólo se cayó y no se rompió en pedazos. Hasta nos acordamos de nuestras fiestas en la prepa, me cae…