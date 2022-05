¿Recuerdan que hace poco se hizo muy popular en internet un juego llamado Wordle? Sí, ese que se trata de adivinar la palabra del día con algunas pistas y te daban hasta seis intentos para hacerlo. Pues bien, el concepto, aunque simple, resultó bastante entretenido y ahora sirvió de inspiración para Framed.

Si se preguntan de que se trata, les diremos primero que será su ‘mero mole’ en caso de que sean amantes del cine de hueso colorado. Y si no lo son, aún resulta bastante divertido. Es un juego virtual para que adivinen la película a través de algunas imágenes (o frames) que les mostrará la plataforma. Está bueno para pasar el rato.

Foto: Captura de pantalla.

Así se juega Framed, el ‘wordle para cinéfilos’

Quieran que no, a veces uno se aburre de ver puro meme en redes sociales o videos en YouTube. Por eso, de repente resulta genial encontrarse algún reto visual (POR AQUÍ tenemos varios para ustedes) o algunos juegos virtuales de adivinanzas que pongan nuestra mente a maquinar de otras maneras.

Y como dijimos, Framed es una buena alternativa especialmente para esos amantes del cine en general. Este jueguito de poco se hace viral y aunque su dinámica es realmente sencilla, no está tan facilito como creen… a menos que seas un verdadero cinéfilo en toda la extensión de la palabra, de esos que ponen atención a los detalles más mínimos.

Imagen ilustrativa de la partida que nos echamos en ‘Framed’. Foto: Captura de pantalla.

¿De qué va Framed? Bueno, la cosa está así: entras a la página (AQUÍ el acceso) y se te mostrará una imagen de alguna película con el fin de que adivines de qué filme se trata. Tienes hasta seis oportunidades para atinarle.

El asunto es que las fotos/frames son muuuy específicos, es decir, que son de tomas o secuencias que no te ofrecerán una pista concreta de la película a adivinar. Por ejemplo, nosotros le intentamos y en las primeras tres o cuatro imágenes, el sitio del juego nos daba imágenes panorámicas, de personajes secundarios o de escenas muy penumbrosas. Al final, luego de quemar nuestros intentos, se trataba de Godzilla: King of the Monsters.

Lo más chido de esto es que Frame no se limita a un cierto tipo de cintas. Tal como menciona Collider, el juego incluye películas como la clásica Halloween, Night of the Living Dead, Goodfellas, Being John Malkovich, Wall-E, BlackKklansman, The Schindler List, Hereditary, A Quiet Place, Spider-Man: No Way Home y más.

PERO OJO: luego de jugar su primera partida, solo podrán volver a jugar hasta el siguiente día ya que la plataforma se actualiza cada 24 horas. Y si se la rifan, hasta pueden compartir su resultado en redes sociales para que inviten a alguien más a jugar. ¿Se rifan entonces o qué?