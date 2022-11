De vez en cuando, las revisiones en los aeropuertos en cualquier parte del mundo nos dejan algunas anécdotas que van desde casos muy peculiares hasta historias medio chuscas.

En esta ocasión, el protagonista es un gatito que sorprendió al personal de seguridad del John F. Kennedy Airport en Nueva York. El michi apareció en la imagen del escáner de rayos X previo al abordaje de un pasajero, lo cual sacó de onda a todos ya que incluso pensaron que el hombre estaba secuestrando al animalito. Por fortuna, el malentendido se arregló y el felino regresó a casa sano y salvo.

Toma del escáner de rayos X con el gatito en la maleta. Foto: TSA.

Un michi casi se va de viaje; lo hallan encerrado en una maleta

Aquí es cuando se inserta el meme de Peter Parker diciendo ‘¿cómo llegó eso ahí?’… Por eso, si tienen gatitos en casa, pónganse bien abusados a ver si no se les cuela su mascota en la maleta cuando salgan de viaje.

Y es que eso mero le sucedió a este pasajero que sin deberla ni temerla, se llevó un susto cuando se dio cuenta que había un gato en su maleta. Como les decíamos, el michi fue descubierto cuando el equipaje del viajero pasó por la banda transportadora en el escáner de los rayos X. Y luego, uno de los agentes de seguridad vio cómo sobresalían unos pelos anaranjados de los cierres de la valija.

“El gato está fuera de la bolsa y de vuelta a casa a salvo”, dijo el Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en un comunicado vía Twitter.

Foto: Captura de Twitter (TSA).

Tal como dice el New York Post, la oficina de seguridad del aeropuerto localizó a la dueña del gatito y preguntó si quería presentar cargos contra la persona que iba a viajar con rumbo a Florida. El asunto es que querían saber si había algún motivo por el cual el pasajero se robaría al michi.

Al final, todo fue un malentendido. Resulta que el gato, llamado Smells, se coló en la maleta sin que nadie se diera cuenta (los que tienen mininos en casa, ya saben lo curiosos que son con el equipaje, cajas y otras cosas). La dueña del animalito no se dio cuenta de que su mascota no estaba en casa pues estaba trabajando

Para arreglar el malentendido, la mujer aseguró que no fue un intento de robo ya que sabe que su gatito es muy escurridizo y le gusta meterse en mochilas, bolsas y de más. Según parece, Smells no se puso tenso, estuvo muy tranquilo cuando lo recogieron… Aunque eso sí, si no fuera por el personal de seguridad, posiblemente estaría aterrizando en Florida. Eso hubiera sido un problema mayor, eh.

Smells, el gatito que casi viaja a Florida sin querer. Foto: Especial.