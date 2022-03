¡No es tu módem! Los servicios de Google se cayeron (y el internet perdió la cabeza)

Seguro ya reiniciaste el módem, te contectaste y desconectaste varias veces del Wi-Fi o hasta le diste unos golpecillos al aparato por la desesperación. Pero tranquilo, al menos te podemos decir que no es tu internet el que anda fallando… la tarde de este martes 22 de marzo, varios servicios de Google y otras apps registraron una caída.

Y entendemos la frustración porque acá en la redacción de Sopitas.com también la sufrimos. Ni Google Docs, ni Drive, ni Gmail… se nos cayeron un rato las herramientas de trabajo y el internet entero perdió la cabeza. Bueno, al menos algunos usuarios le encontraron la gracia y los memes no faltaron.

Los servicios de Google se cayeron

¿Recuerdan cuando hace unos meses Facebook y todas sus apps dejaron de funcionar un rato? Pues algo así -ok, no tan a ese grado- sucedió ahora con Google y varios de sus servicios web. Este martes, diversos usuarios comenzaron a reportar en redes sociales que no podían acceder a su correo de Gmail o que no les cargaban documentos de Drive entre otras funciones. Hasta YouTube se nos cayó un rato.

En este punto, seguro que varios ya pegaron el grito en el cielo porque pues la chamba nomás no jala sin estas aplicaciones. Y si te fuiste con la finta de que era tu servicio de internet, tranquilo que fue una cosa de la compañía. De acuerdo con el sitio Downdetector, cerca de las 5:00 pm se empezaron a registrar las fallas en varios de los dominios de Google.

Al parecer, algo así ya había ocurrido con el buscador y sus servicios el pasado 21 de marzo en territorio estadounidense, de acuerdo con el sitio Phone Arena. Pues ni modo, ahora nos tocó por acá y a esperar a que se restablezcan todo el ecosistema de la marca de la G.

Así reaccionó el internet

A algunos ya no les cargó el Drive del trabajo, otro más ya no pudieron contestar el correo urgente del jefe y los que andaban usando Google Maps, imagínense nada más cómo la sufrieron. Pero bueno, no todo es tan malo porque al menos tenemos memes en redes sociales. ¡Rolen los memazos o qué onda!

Se cayó #Google y yo pensando que era mi internet pic.twitter.com/3KqvC4PaLQ — Diego (@Diego_4to) March 22, 2022

Yo cuando algo no funciona y entro a Twitter a ver qué pedo #Google pic.twitter.com/JQL6iq2Rf4 — 🪁 Ángel Iván Ángeles (@angelgomz17) March 22, 2022

Todos pensando que era el internet y resulta que era el #Google que se cayó jajajaja. pic.twitter.com/h5ho3dpNfF — ⁷DinoMar. (@KillerQueenjk) March 22, 2022