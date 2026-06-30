Hay quienes llegan justo cuando empieza el partido… y hay quienes convierten ese momento en todo un plan. Porque seamos honestos: ver fútbol ya no es solo buscar una pantalla. También es decidir dónde comer, con quién juntarte y qué hacer cuando termina el juego.
Y justo ahora que la ciudad anda respirando ambiente mundialista, están apareciendo lugares pensados para vivir esa emoción de principio a fin. Uno de ellos es GRADA Diageo, una experiencia temporal creada por Diageo dentro de Salazar que busca reunir todo eso en un mismo lugar.
Un plan que empieza antes del silbatazo en GRADA Diageo
Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, GRADA Diageo convierte a Salazar en una tribuna urbana que se encuentra en el piso 8 de Paseo de la Reforma 333, frente al Ángel de la Independencia.
La idea es sencilla: que puedas llegar antes del partido, quedarte durante la transmisión y seguir disfrutando del ambiente cuando termine. Todo acompañado por una programación especial que incluye takeovers de bares y restaurantes, propuestas gastronómicas de Salazar con chefs invitados y los Domingos de clásicos, dedicados a la cocina mexicana.
En pocas palabras, no se trata únicamente de un lugar para ver fútbol, sino de un plan pensado para quienes disfrutan reunirse alrededor del deporte, la comida y el ambiente que se vive en la ciudad durante estas semanas.
Música, comida y una agenda que sigue después del partido
Además de las transmisiones, GRADA Diageo tiene una propuesta de mixología y coctelería de autor como parte de la experiencia gastronómica del lugar.
Y cuando el partido termina, el plan sigue con MIMI Disco, el espacio de Salazar que se arma en la noche donde habrá DJ’s, invitados sorpresa y una vista muy cool al Ángel de la Independencia.
Si te late el plan, puedes hacer tu reservación mediante OpenTable y revisar la agenda completa en @salazar.rest. Esta experiencia estará disponible durante toda la temporada mundialista.
EVITA EL EXCESO. Para conocer más sobre consumo responsable, consulta DrinkIQ.