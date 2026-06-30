Hay quienes llegan justo cuando empieza el partido… y hay quienes convierten ese momento en todo un plan. Porque seamos honestos: ver fútbol ya no es solo buscar una pantalla. También es decidir dónde comer, con quién juntarte y qué hacer cuando termina el juego.

Y justo ahora que la ciudad anda respirando ambiente mundialista, están apareciendo lugares pensados para vivir esa emoción de principio a fin. Uno de ellos es GRADA Diageo, una experiencia temporal creada por Diageo dentro de Salazar que busca reunir todo eso en un mismo lugar.

Lugares para ver partidos en CDMX | Foto: Especial.

Un plan que empieza antes del silbatazo en GRADA Diageo

Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, GRADA Diageo convierte a Salazar en una tribuna urbana que se encuentra en el piso 8 de Paseo de la Reforma 333, frente al Ángel de la Independencia.

La idea es sencilla: que puedas llegar antes del partido, quedarte durante la transmisión y seguir disfrutando del ambiente cuando termine. Todo acompañado por una programación especial que incluye takeovers de bares y restaurantes, propuestas gastronómicas de Salazar con chefs invitados y los Domingos de clásicos, dedicados a la cocina mexicana.

En pocas palabras, no se trata únicamente de un lugar para ver fútbol, sino de un plan pensado para quienes disfrutan reunirse alrededor del deporte, la comida y el ambiente que se vive en la ciudad durante estas semanas.

Dónde reservar en Grada Diageo | Foto: Especial.

Música, comida y una agenda que sigue después del partido

Además de las transmisiones, GRADA Diageo tiene una propuesta de mixología y coctelería de autor como parte de la experiencia gastronómica del lugar.

Y cuando el partido termina, el plan sigue con MIMI Disco, el espacio de Salazar que se arma en la noche donde habrá DJ’s, invitados sorpresa y una vista muy cool al Ángel de la Independencia.

Si te late el plan, puedes hacer tu reservación mediante OpenTable y revisar la agenda completa en @salazar.rest. Esta experiencia estará disponible durante toda la temporada mundialista.

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