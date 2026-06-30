Lo que necesitas saber:

La Selección de Ecuador le ganó a Alemania en fase de grupos

La Federación Ecuatoriana de Futbol levantó la voz ante los hechos que han encontrado a su llegada a México, previo al juego contra la Selección Mexicana en los Dieciseisavos de Final, que se disputará en el Estadio Ciudad de México. 

A través de un comunicado, la federación informó que presentó un reclamo a la organización del Mundial en México, y es que algunos aficionados mexicanos se dieron cita a las afueras del hotel de concentración de la Selección de Ecuador para dar serenata y complicar el descanso de la delegación ecuatoriana. 

México vs Ecuador
México vs Ecuador

El comunicado de la Federación de Ecuador 

La Federación Ecuatoriana de Futbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios del juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de futbol debería representar. 

Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos  y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas. 

Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezca, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo

El comunicado de Ecuador
El comunicado de Ecuador

¿Qué pasó con la Selección de Ecuador?

El técnico de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, denunció en la conferencia de prensa previa al partido que la logística de su traslado a la Ciudad de México tuvo algunas inconsistencias. 

“Hemos demorado más de tres horas de lo establecido; teníamos que llegar a las seis de la tarde y no ha sido así. El traslado del aeropuerto al hotel terminó siendo (equivalente a) un vuelo de nueve horas”, indicó. 

Ya instalados en el hotel de concentración, decenas de aficionados mexicanos acudieron a las afueras del hotel de concentración con bocinas, batería pirotécnica y autos que hicieron sonar el claxon. 

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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