¡Guau! Un dispositivo en impresión 3D, se vuelve ‘la guía’ de un perro ciego 🐶

Habíamos escuchado de la heroica labor de los perros de asistencia para discapacitados visuales, pero, nunca de una guía en impresión en 3D que sirva de asistencia para un perro ciego. No cabe duda que no hay nada que no hagamos por amor a los perrhiijos. Como el canadiense, Chad Lalande, quien accidentalmente se convirtió en tecnólogo y todo para ayudar a ‘Sienna’ su Pomerania de 18 años de edad.

Desde hace un par de años, la pequeña, rubia y peluda perrita comenzó a cambiar los adorables trucos por torpes movimientos a consecuencia de la edad, pero llegó un momento que comenzó a estrellarse en las paredes mientras caminaba. El diagnóstico veterinario, era contundente, ‘Sienna’ había perdido la vista para siempre.

Inclusión perruna

Como era de esperarse, la noticia fue devastadora para la familia, sin embargo, Lalande, no se quedaría de brazos cruzados. Comenzó a investigar, echó a volar su creatividad y en menos de lo que pensó, tenía la solución: Una especie de casco con un par de molduras en impresión 3D, que impedirían que el perro ciego se golpeara, además de servirle como guía para que caminara de frente, con la cabeza bien en alto, pero protegida.

De acuerdo con ‘Gizmodo’, el joven canadiense utilizó una impresora ‘Creality Ender 5 3D+’ para hacer el casco del tamaño adecuado. Lo suficientemente grande para que su mejor amiga pudiera tener movimiento en la cabeza y no tan estrecho para no lastimarla. El diseño, consiste en un aro central que se sujeta al cuello de la mascota, dos aros más que dan soporte lateral y otro más que pasa por encima de su cabeza.

Además, el chico fue tan ingenioso, que incluyó tres ranuras en la parte trasera, para que pueda amarrar la correa como arnés para que sea más fácil manipularla a la hora de llevarla a pasear. Sin duda, esta idea millonaria puede servir de inspiración para otro perro ciego.

Aunque esta no es la primera vez que se crea un dispositivo de asistencia para tenderle la pata a un lanudo utilizando la impresión 3D, diferentes personas al rededor del mundo han utilizado esta tecnología para ayudar a sus mascotas. Pero, sin duda, esta historia nos recuerda la importancia de retribuir toda la felicidad que nos han dado nuestras mascotas cuando alcanzan la mayoría de edad. Por favor, sin importar la edad que tengan, no los abandones.