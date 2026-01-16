Todos hemos vivido ese momento: abres tu estado de cuenta y hay un cargo que jamás pediste. O bueno, técnicamente sí lo pediste cuando firmaste ese contrato eterno que nadie lee porque te querías ir a comer. Después pierdes media vida en el teléfono tratando de entender qué onda.
Y ya, ¿no? La gente ya se cansó de esa dinámica. No es que seamos desconfiados por naturaleza, es que después de años de sorpresas desagradables, promociones que “aplican solo si tu cumpleaños cae en martes” y cargos que aparecen por arte de magia, pues normal que preguntemos todo tres veces.
Lo curioso es que esto no es solo cosa nuestra. En todo el mundo la gente está dejando de elegir marcas solo porque “son las de siempre” y está empezando a exigir algo súper básico: que le hablen sin rodeos.
¿Cuánto cuesta? ¿Qué me vas a cobrar? ¿Hay trampa? Si tardas más de un minuto en explicarlo, la gente ya se fue con alguien más. Punto. ¿En serio tiene que ser tan complicado sacar una tarjeta?
NOVACARD: la tarjeta que te explica en palabras normales cuánto pagas
En medio de todo este rollo, encontramos una opción que decidió hacer algo bastante radical: hablar como humanos normales.
Se trata de NOVACARD, una tarjeta de crédito mexicana que le está apostando a la claridad total. En lugar de enredarse con fórmulas raras, van directo al grano: 29 pesos + IVA por cada día que tengas saldo pendiente después de tu fecha de corte.
Así nomás. No es un porcentaje misterioso, no cambia según el clima, son 29 pesos. Si pagas todo antes del día 28, cero pesos extra. Si te tardas 10 días, multiplicas 29 por 10 y ya sabes cuánto vas a pagar. Sin necesitar un contador ni una calculadora (esperamos).
Entonces, ¿NOVACARD es confiable?
La verdad: sí, es una empresa completamente legítima. NOVACARD se fundó en 2023, está registrada ante CNBV, Profeco y SAT, tiene el respaldo de Mastercard y opera desde CDMX. No es como esas apps raras que desaparecen de un día para otro. Y lo mejor: cero anualidad para siempre (no es una promo de tres meses), no te piden comprobantes de nada, te pueden dar hasta 200 mil pesos de crédito según tu perfil y te regresan el 5% de Cashback de lo que gastes en el súper y 0.5% en todas tus demás compras.
Sacarla es ridículamente fácil: bajas la app, subes tu INE, te tomas una selfie y ya. En minutos te dicen si quedaste. Tu tarjeta digital se activa al toque para compras en línea, y si quieres la física te la llevan a tu casa (ahorita solo en CDMX y alrededores).
Es ideal para quienes están empezando su historial crediticio, para quienes ya están hartos de pagar anualidades que no tienen sentido, o simplemente para quienes prefieren saber exactamente qué onda en todo momento.
Ahora que la conoces, ¿la quieres?
Ya sabes, si estás buscando tu primera tarjeta para armar tu historial crediticio, o simplemente ya te hartaste de pagar anualidades por nada, NOVACARD es una opción que tiene mucho sentido.
Lo mejor es que por fin existe una tarjeta que te explica en palabras normales cuánto te va a costar. Nada de fórmulas imposibles ni sorpresas en tu estado de cuenta. Solo claridad y punto. Y eso, honestamente, ya es un avance enorme en un mundo donde todo parece diseñado para confundirte.
Si quieres checar más detalles o hasta tramitarla, lánzate a https://novacard.mx.