Henry Cavill va por su sobrino a la escuela; nadie creía que su tío era Superman

Nos queda muy claro que Henry Cavill es un tipazo. Con sus actuaciones nos ha demostrado que es espectacular, aunque como persona no se queda atrás. De repente sorprende en el internet de las cosas, porque fuera de los sets de grabación, las allfombras rojas y ceremonias de premios tiene aficiones muy esstrañas (como cuando nos enseñó que amaba armar computadoras), pero lo que hizo por un pequeño de su familia de verdad que no tiene precio.

En los últimos días, se hizo viral una historia que el protagonista de The Witcher contó en un programa de televisión en el ahora lejano 2018. En aquel momento dijo que su sobrino, Thomas de 7 años–, la pasaba muy mal en la escuela porque siempre decía que su tío era Superman y por supuesto que (conociendo la imaginación de los niños), nadie le creía. Es por eso que sin querer, el pequeño se metió en muchos problemas.

Henry Cavill contó la historia de su sobrino

De acuerdo con Henry Cavill, todos se burlaban de Thomas por esto, lo que hizo que el niño se enojara y discutiera con muchos de sus compañeritos. A la maestra del pequeño no le quedó de otra mas que mandarlo a la dirección por su comportamiento, Resulta que los profesores le dijeron al pequeño que no era bueno decir mentiras porque el personaje no existía, es por eso que le hablaron a la madre –la cuñada del actor– para que recogiera su hijo.

Al explicarle lo que había pasado, la mujer aseguró que Thomas no mentía, que en realidad su tío era Superman, y por más que hizo de todo para convencerla a la maestra, ni siquiera tomaron en cuenta su palabra. Sin embargo, nadie esperaba que años más tarde y así como el mismísimo Clark Kent, el actor llegaría para salvar el día como si estuviera en Metrópolis, solo que sin el traje ajustado, la capa y ningún peligro de por medio.

Superman fue a la escuela por Thomas

Pasaron los años y todos seguían sin creerle al niño todo lo que decía. Hasta que este 2021, la cuñada de Henry Cavill le pidió que si podía recoger a Thomas en la escuela porque a ella se le dificultaba pasar por él. Y todos se llevaron la sorpresa de sus vidas cuando afuera del edificio se encontraron con el actor esperando a que su sobrino saliera, y curiosamente, llámenlo coincidencia o lo que quieran, el pequeño llevaba una playera de Superman.

A veces, los actores parecen ser personas muy lejanas a nosotros, porque siempre los vemos en el cine o la televisión. Pero nos queda muy claro, al menos con el caso de Cavill, que harían lo que fuera con tal de ver felices a sus familiares. Porque estamos seguros que después de verlo junto a Thomas, nadie más se volvió a burlar de él, y además de ser el niño más popular de la escuela, nadie se atrevería a hacerle bullying al sobrino de Kal-El