Tengamos empatía por ellas o no, las personas sin hogar están en la mayoría de los lugares que frecuentamos. Ya sea afuera de los restaurantes, en algún parque, en las entradas del Metro o cualquier calle de la ciudad, la gente que vive en la calle siempre está presente en nuestro entorno, siendo vulnerables ante la situación y siendo rechazados hasta en esos espacios que no le pertenecen a nadie.

Nos referimos a la llamada “Arquitectura Hostil”, una tendencia de diseño urbano que consiste en construir o alterar espacios públicos con elementos que los hagan no útiles para las personas sin un techo en donde dormir, un término que a pesar de sonar desconocido para muchos, está presente en varios de los espacios públicos que conocemos.

Y justo para visibilizar este tipo de arquitectura, un hombre llamado Chad Loder, realizó un hilo de Twitter con imágenes de espacios públicos alrededor del mundo que cuentan con elementos de la arquitectura hostil como piedras en forma de triángulo abajo de los puentes vehiculares, reposos para los brazos en las bancas (como las que tienen acá en la CDMX las paradas de autobús), entre otros elementos más.

Acá les dejamos algunos de ellos:

São Paulo, Brasil. Workers applying the finishing touches under a bridge. pic.twitter.com/LB4lV19wDo

Madrid. These sharp spikes of rebar make for #HostileArchitecture that resembles a medieval torture device. pic.twitter.com/8ityNFrdgp

— Chad Loder (@chadloder) December 31, 2019