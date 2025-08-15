Lo que necesitas saber: Un grupo de personas asegura que hay un hombre atrapado en The Bean de Chicago, una de las esculturas más famosas del mundo. El resto no se decide: ¿es una conspiración o el shitposting llegó a la vida real?

Una nueva conspiración nos acaba de sorprender a todos: ahora resulta que un grupo de gente cree que hay un hombre atrapado en una de las esculturas más famosas del planeta, en The Bean de Chicago.

Una nueva conspiración nos tomó a varios por sorpresa // Foto: @maninbean

Los reclamos —que aparentemente comenzaron como cotorreo virtual o como un shitposting que se salió de control— escaparon de Internet para convertirse en una protesta hecha y derecha. Personas con pancartas, calles cerradas, artículos de noticias e incluso reclamos al Gobierno que, como dicen los clásicos: “Nadie hace nada”.

Los detalles de la conspiración del hombre atrapado en The Bean de Chicago

Como buena conspiración, está repleta de detalles extraños, entonces vamos a tener que contárselas de poco en poco.

Según los principales promotores de este desgarriate, todo comenzó cuando el artista Anish Kapoor construyó la escultura en 2004 —con el nombre oficial de Cloud Gate, aunque todos la conocen como The Bean.

Todo mundo ubica la icónica escultura de Anish Kapoor en Chicago

La conspiración dice que el polémico artista secuestró a un bebé y lo encerró en su construcción para un experimento sobre la vida en completa soledad. Ese bebé ahora sería un hombre de 21 años que vive atrapado en la escultura.

Aseguran, también, que todas las obras de renovación o mantenimiento son una cortina de humo para llevarle comida.

El colectivo The Man In Bean Coalition dice que, aunque no se puede ver hacia dentro, se pudieron “dar cuenta” que existe un hombre atrapado en The Bean de Chicago gracias a que se ve su sombra cuando le pega la luz.

No son muy nutridas las manifestaciones, pero hicieron bastante ruido // Foto: @maninbean

Desde que la conspiración comenzó a agarrar vuelo, se han organizado varias manifestaciones para exigirle al Gobierno que lo liberen.

Policía responde con humor a la conspiración

Ante tanto desastre, la policía de Chicago respondió ante la posibilidad de que un hombre estuviera atrapado durante más de 20 años en The Bean con un toque de humor.

En un comunicado, confirmaron que “afortunadamente el hombre fue liberado hace años”.

El hombre atrapado en The Bean de Chicago y el shitposting en la vida real // Imagen generada con IA

Aprovechando, también se pronunciaron sobre otras conspiraciones que azotan a la ciudad de Chicago: “No podemos confirmar, ni negar, que Soldier Field sea en realidad un platillo volador que se envió en secreto al Área 51 en 2003”.

Aunque no todo fue coto. También pidieron que la gente no estuviera ocupando las líneas telefónicas para seguir el juego de la conspiración. “Aprecio las parodias”, bromeaba uno de los concejales de Chicago. “Sin embargo, esta conspiración ha aumentado el volumen de las llamadas a nuestra oficina, lamentablemente, contestarlas es una distracción para el trabajo verdadero”.

Shitposting en la vida real y el caso del hombre atrapado en The Bean

A diferencia de otras conspiraciones de cotorreo, como la famosa manifestación sobre los pájaros no son reales, esta vez están comprometidos con el shitposting.

Normalmente, los manifestantes admiten —después de un rato— que todo es una broma o un comentario social, pero esta vez es distinto.

Comprometidos con el shitposting // Foto: @maninbean

El colectivo The Man In Bean Coalition ha reclamado que los medios no los están tomando en serio. Al mismo tiempo que contestan en todas sus entrevistas que su protesta es verdadera y que están genuinamente preocupados por el hombre atrapado en The Bean de Chicago.

Ya sea que se trate de una conspiración formal —¿eso existe?— o de un grupo de banda tan comprometida con el shitposting que no admiten que es una broma, las cosas se están poniendo curiosas.