La urgencia: Hombre virgen crea su propio sitio para buscar con quién hacer ‘el delicioso’

Sin duda, el internet vino a nuestras vida para cambiar muchas cosas, sobre todo en la comunicación. Con tan solo con un clic, puedes platicar con miles de personas en cualquier rincón del planeta, aunque también sabemos que hay quienes le entran a esto con otros fines, tal y como el hombre del que estamos por contarles pues, en vista de que nadie lo pela y nunca ha hecho el ‘delicioso’, creó su propio sitio web para encontrar a “la indicada”.

Así como lo leyeron. Por acá les hemos contado de personas que hacen lo que sea con tal de intimar con su pareja (como un joven que de plano usó pegamento como preservativo (sí, eso pasó y ACÁ lo pueden checar). Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos que nomás no tienen suerte en las artes amatorias, bueno, pues a Daniel Piechnik, un tipo de 41 años y originario de Adelaide, Australia, se le ocurrió una idea bastante interesante y muy original.

A ver, ¿cómo está eso de que este hombre creó un sitio para ‘hacer el delicioso’?

De acuerdo con Daily Star, este hombre creó en 2016 un sitio web para sí mismo con el fin de encontrar a su pareja ideal y así, dejar de ser virgen. La página se llama Single Guy From Adelaide (AQUÍ se los dejamos) donde por más extraño que parezca, han aparecido varias mujeres que mostraron interés en él. Pero aunque ustedes no lo crean y a cinco años de lanzar este concepto, no ha hallado al amor de su vida.

¿La razón? Bueno, pues al parecer no ha llegado la mujer que cumpla con todas las expectativas de Daniel.. no pos así cómo. Para que se den una idea de las exigencias de este tipo, dice que cualquier interesada puede postularse, pero siempre le dará preferencia a una chica que sea “educada e intelectual” y que “tenga gusto por la filosofía, ciencias o literatura”. Pero lo más importante y casi vital, este sujeto está buscando a alguien que también sea virgen, como él.

Eso sí, el hombre emprendedor dice que en todo este tiempo ha salido con varias personas agradables, pero nomás no ha conectado con nadie a otro nivel. Y aunque ustedes no lo crean, luego de tantos años buscando con quién hacer ‘el delicioso’, no pierde la esperanza de que en algún día y así como lo ha hecho desde hace un buen rato, encuentre a la mujer de sus sueños que se haya guardado para el amor de su vida. Ya llegará, Daniel, ya llegará…