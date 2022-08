Si algo nos queda claro es que de repente, las fiestas se pueden salir de control. Todos tenemos alguna historia super random que vivimos durante una pachanga, ya sea que nosotros seamos los protagonistas o alguien más se haya robado la noche haciendo algo essstraño. Sin embargo, esperamos que nadie haya tenido que pasar algo como este hombre, que salió de reventón y acabó enterrado en un ataúd… sí, no es broma.

Hace algunos días se hizo viral la historia de Víctor Hugo, originario de Bolivia. Resulta que el mes de agosto es muy importante en este país, sobre todo para aquellos que se dedican a la agricultura, pues es la temporada en la que arman festejos y ofrendas para la Pachamama, la diosa de la tierra. Sin embargo, hay rituales que de plano están muy gachos, como lo que le tocó vivir a este pobre sujeto.

Él es Víctor Hugo, el hombre que enfiestó con sus amigos y acabó en un ataúd/Foto: Captura de pantalla

Este hombre salió de fiesta con sus cuates y terminó enterrado en un ataúd

De acuerdo con medios locales, el hombre salió de fiesta con sus amigos durante todo un fin de semana, algo relativamente tranqui y normal. Sin embargo, la situación se salió de control cuando terminó entrándole sabroso al alcohol con un completo desconocido. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque después de las chelas y el reventón, el protagonista de esta historia despertó en un panteón enterrado dentro de un ataúd.

“Más tarde me ha invitado un desconocido una caja de cervezas, eso he tomado y ya no me acuerdo de nada. Estaba enterrado, apenas he salido. He roto el ataúd, sentía el peso de la tierra ahí. Me he salido y me he escapado corriendo, estaba enterrado”, declaró Víctor Hugo, quien dice que terminó junto a otros muertos en el municipio de Achacachi, Bolivia porque piensa que lo querían como un sullu, un objeto que se ofrenda a la Pachamama en aquel país.

Una persona que iba pasando por el panteón encontró a este hombre y cuenta que este sujeto se encontraba muy mal, pues estaba encapuchado, tenía cemento en la cara y no sabía a dónde ir. Por si no fuera suficiente despertar del reventón enterrado en un ataúd, Víctor mencionó que intentó denunciar su caso, pero las autoridades solamente se rieron de él porque supuestamente seguía borracho.

Como era de esperarse, la historia de Víctor Hugo rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas, pues nadie podía creer lo que le pasó. Para su buena suerte, esto solo fue un gran susto, pero también sirve para que tengan sus precauciones aquellos que en la fiesta terminan con personas desconocidas, pues no tienen idea de cuáles son sus intenciones. Mucho cuidado.

Foto: Captura de pantalla