7 formas de decirle a tu amigo que huele a cuarentena

A todos nos ha pasado. Vamos en el Metro muy tranquilos leyendo un libro o escuchando música cuando de pronto te llega un terrible e infame hedor que podría despertar hasta a las almas más jetonas de la limosina naranja: el temido tufo.

Sabes perfectamente de qué te hablamos. Ese tufo con notas nada elegantes de sudor y descuido por la mañana que no le deseas ni a tu peor enemigo. Y es que a todos nos ha pasado que se nos olvida ponernos desodorante… y sobre todo en esta cuarentena porque “¿quién me va a oler si no voy a salir?”.

Pero que estemos en cuarentena no quiere decir que tengas que oler a cuarentena. Así que lanzamos una pregunta en nuestras redes sociales para descubrir cuál es la manera más mexicana de decirle a alguien que huele a cuarentena y estas fueron las respuestas más divertidas. Pero antes de empezar a leer, ponte Old Spice que te protege por 48 horas, no vaya a ser.

1. Te chilla la ardilla.

La de cajón, la que todos hemos escuchado o hemos dicho. La ardilla debe estar feliz, contenta, pletórica de alegría, porque cuando chilla también te puede hacer llorar a ti.

2. Te rechina la bisagra

Otra de las más clásicas. Nos gusta mucho la alegoría (por no decir “poema”) de decirle bisagra a la axila. Y a nadie le gusta una bisagra que rechina. Haz Patria y échate Old Spice.

3. Te ruge la pantera

Esta es la segunda referencia salvaje en la lista y no será la última. Aquí nuestra duda es ¿por qué una pantera? ¿Por qué no un león? Dudas aparte, esta frase nos encanta.

4. Te aletea el pescado

El pescado no tiene el mejor olor del mundo, justo como cuando tú olvidas ponerte desodorante. Si vas a oler a naturaleza, mejor que sea con la protección refrescante de Old Spice Mar Profundo.

5. Hueles a pasuco

Esta manera tiene un toque clásico y elegante. “¿Qué es Pasuco?”, te estarás preguntando y te responderemos que es la contracción de las palabras “patas, sudor, cola”. Elegante, discreto, pero efectivo.

6. Hueles a chivo correteado

Nunca he olido ni he correteado a un chivo, pero entendemos el punto. Con las 48 horas de protección de Old Spice, ni aunque te corretee tu suegro.

7. Le hace falta cal al muerto

Nuestra última selección tiene un poco de humor negro, una gran analogía y una efectividad apabullante. Creemos que si en algún momento recibes semejante mensaje, es VITAL que corras a tu cuarto a echarle más cal… Digo, a darte un baño y ponerte Old Spice, como dictan los cánones.

¿Cuál fue tu manera favorita? ¿Conoces alguna más? Déjala en los comentarios. Y por amor de todas las ardillas, panteras y bisagras del mundo: #NoHuelasACuarentena, usa Old Spice.