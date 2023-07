Alguna vez el famosísimo cosmólogo, astrónomo y divulgador de la ciencia estadounidense, Carl Sagan nos anunció una verdad que cambiaría por siempre la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, “somos polvo de estrellas.

Más que el mejor verso para el mejor poema que se haya escrito, esta frase es una verdad científica que nos permite reflexionar sobre el origen mismo de la vida.

Aunque no lo creamos, nuestro cuerpo se formó hace cientos de años./Imagen Unsplasg

Y es que aunque parezca increíble, los átomos que conforman nuestro organismo nacieron en el interior de una estrella. A propósito de esto, y para dar un poco de claridad en el tema otro científico notable llamado Harlow Shapely dijo al respecto

“Los seres orgánicos, que nos hacemos llamar humanos estamos hechos de la misma materia que las estrellas.”

Y no solo las y los humanos también los paisajes, la metería y cada rincón que rodea la existencia, incluso nuestra casa, el planeta Tierra se formó de este polvo astral. De hecho, todo lo que concebimos se formó a la par del universo y no, no es autoayuda, es una verdad comprobada.

Nacimos de la explosión de una estrella/Imagen Unsplash

Dicho lo anterior, aquí les dejamos algunos de los avances que se tienen en el tema, para que se den una idea completa y de tanto en tanto le agradezcan a las estrellas estar vivos.

Polvo de estrellas y los elementos

Empecemos por el principio, como seguro recuerdan de su clase de química en la secundaria, existe algo que conocemos como Tabla periódica, se trata de un grupo de elementos que no se pueden descomponer en materias simples; o sea son componentes puros.

¿Recuerdan las clases de química?/Imagen Unsplash

Dichos elementos se acompañan de un numerito que simboliza la proporción de protones que giran en torno al núcleo de un átomo. Es decir pequeños universos miniaturas que tienen sus propias reglas de atracción y gravedad-

¿Pero esto que tiene que ver? Hace 14 mil millones de años (un poco más, un poco menos) sucedió una gran explosión conocida como el Big Bang.

El estallido fue la responsable de crear el universo como lo conocemos ahora y ahí entre los gases, el calor y el bullicio se juntaron tres elementos conocidos como ligeros; el hidrógeno, una porción pequeña de litio y mucho helio.

El universo explotó y se expandió./Imagen Unsplash

Estos materiales entraron en combustión y así se formaron las primeras estrellas. Un grupo de entes masivos (60 veces más grandes que el Sol) que en su interior formaron una explosión nuclear, capaz de fusionar átomos y a su vez crear nuevos elementos.

Estos primeros ejemplares cósmicos contaban con su propia gravedad y tenían un combustible que se fue consumiendo rápido por las grandes dimensiones que tenían.

Todo comenzó con una supernova./Imagen Unsplash

Y aunque se cree que tuvieron una vida corta –es decir que sus procesos nucleares concluyeron y se les terminó combustible– su colapso. conocido como supernova, no impidió que tuvieran la capacidad de producir elementos nuevos y que estos

fueran liberados al cosmos en forma de polvo.

¿Cómo llegó el polvo de estrellas a nosotros?

La supernova o explosión de estrellas es una especie de fábrica de elementos puros. Esto se explica porque antes del colapso de un astro, el núcleo puede llegar a temperaturas verdaderamente altas que generan una fusión entre elementos, para crear nuevos.

En ese sentido, la unión del carbono y del helio generó el oxígeno, y así una gran parte de elementos que gracias a la expansión del universo tras la explosión del Big Bang, llegaron a la Tierra y formaron la vida.

Todo lo que nos rodea está hecho de polvo de estrellas./Imagen Unsplash

Así se creó, por ejemplo el cuerpo humano que para funcionar requiere: fósforo, calcio, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Muchos de estos elementos llegaron tras la explosión de las estrellas y representan al menos 90% de nuestro peso. Por su parte, en lo que se refiere peso atómico, el polvo estelar es el 35%.

Además del Polvo de estrellas, cinco frases del universo de Carl Sagan que parecen un poema

Ahora que sabemos que todo es polvo de estrellas, vale la pena leer y aprender sobre el pensamiento de Carl Sagan ese científico, amante de la ciencia y unas de las voces astronómicas más relevantes del mundo.

Para conocerlo en primer lugar les recomendamos ver en Youtube alguno de los capítulos que integran su serie Cosmos, un viaje personal, uno de los programas más asombrosas para comprender el universo y nuestra propia vida.

Carl Sagan fue el mejor narrador del universo/Imagen Unsplash

En segundo lugar, aquí les dejamos algunas frases perfectamente hermosas, que parecen parte de un libro de ficción, pero que asombrosamente son reales y tienen un respaldo científico

«A veces creo que hay vida en otros planetas, y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa». «La vida es solo un vistazo momentáneo de las maravillas de este asombroso universo, y es triste que tantos la estén malgastando soñando con fantasías espirituales». «El universo no fue hecho a medida del hombre; tampoco le es hostil: es indiferente». «Nuestra lealtad es para las especies y el planeta. Nuestra obligación de sobrevivir no es solo para nosotros mismos sino también para ese cosmos, antiguo y vasto, del cual derivamos».

«Si estamos solos en el universo, que gran desperdicio de espacio».