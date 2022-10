"No seas pobre": Influencer se queja de un fan que le donó poco dinero y se hace viral

Ahhh, los influencers, ¿qué sería este mundo sin ellos? Sabemos que hay excepciones, pues en el internet existen muchos creadores de contenido que usan posición para hacer cosas chidas. Sin embargo, también debemos ser honestos, la mayoría nomás dan la nota por hacer cosas que de plano no entendemos. Tal es el caso de una chica que se enojó porque un fan le donó poca lana… así como lo leyeron.

Es común que en las transmisiones que en las transmisiones en vivo, muchas personas decidan darle dinero a quienes siguen en las redes sociales. No importa la cantidad, si es mucho o poco, la mayoría agradecen lo que sus seguidores les regalan. Sin embargo, parece que a la famosa streamer Karen Liao no le late que le den poco varo y lo dejó muy claro frente a miles de personas.

Foto vía Instagram: @karen.liao

También puedes leer: Esperen… ¿qué? Escuela en México ofrece carrera para aprender a ser influencer

Esta influencer se enojó porque un fan le donó 20 pesitos y pues chale

Resulta que hace algunos días, la influencer estaba en un livestream, un día normal para ella. Pero la cosa se puso color hormiga cuando se dio cuenta que le habían donado 1 dólar (aproximadamente unos 20 pesitos mexicanos), pues estaba muy lejos de lo que ella esperaba y fue en ese momento donde perdió la cabeza y se le fue a la yugular al fan que sin deberla ni temerla, le regaló la lana que tenía a la mano.

“¿Me acabas de donar 1 dólar? ¿Qué me voy a comprar con eso? No seas idiota. No seas pobre. ¿Me diste 1 dólar? ¿Sabes qué? Solo voy a recibir 60 centavos. Bien, si no te suscribes en este momento te banearé”, dijo Karen Liao, quien inició una cuenta regresiva y no sabemos si limitó las acciones de su seguidor. Lo que si tenemos claro es que después de enojarse, la streamer eliminó el video pero no contaba con que muchos ya la habían grabado. Vamos con las imágenes:

Financial domination streams are making their way on to Twitch pic.twitter.com/hMWuFlamd4 — Dexerto (@Dexerto) September 21, 2022

Como era de esperarse, la historia de esta influencer rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas donde causó un montón de indignación e incluso hubo quienes pidieron que la dejen de seguir. Y es que cómo no, si la mayoría opinó que nadie debería donarle dinero a esta clase de creadoras de contenido, pues ni siquiera ofrecen algo de calidad y solamente están esperando a que sus fans les den dinero. Ahora sí que como dirían por ahí: “limosnero y con garrote”.