Influencer usó pegamento en lugar de spray para el cabello y terminó en el hospital

Sin duda, vivimos en una época donde los influencers son los nuevos rockstars. Las figuras públicas en redes sociales tienen miles de seguidores que día a día ven cómo estas personas hace un montón de cosas, algunas ciertamente son con buena intención y otras nada más parecen que son para llamar la atención. Pero en ocasiones, ellos mismos se ponen en situaciones de peligro, como lo que estamos a punto de contarles.

El pasado fin de semana, el nombre de Tessica Brown comenzó a ser tendencia por una razón sumamente complicada. Resulta que esta chica que empezó a subir videos –como todos en esta cuarentena– a TikTok, contando algunos trucos de belleza, pero no contaba que una de sus tácticas iba a terminar haciéndole daño. Tanto así que terminó en el hospital porque de plano nada de lo que le recomendaron le hizo efecto.

También puedes leer: INFLUENCER QUE NO CREÍA EN EL COVID-19 MUERE POR COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD

La influencer publicó en la plataforma de videos cortos un clip donde contaba que para fijar su peinado utilizaba spray. Sin embargo, en esa ocasión no tenía laca en aerosol a la mano, así que decidió utilizar pegamento para salir del apuro, y hasta aquí las cosa iba “normal”. El sábado 5 de febrero subió otro video donde explicó que desde aquel momento todo seguía en su lugar, a pesar de que se había bañado y lavado el cabello.

“Cuando me peino, me gusta terminar con un poco de Göt2b Glued Spray, para mantener cada pelo en su sitio. Bueno, no tenía más Göt2b Glued Spray, así que usé el aerosol Gorilla Glue. Mala, mala, mala idea”, dijo Tessica al respecto. Y fue justo después de esto que todo se salió de control, pues aunque intentó quitar el pegamento con remedios caseros, simplemente no pudo y tuvo que ir directo a urgencias.

Ver en YouTube

La joven terminó en el Hospital St. Bernard Parish de Chalmette, Luisiana, –y porque influencer– mostró el momento en el que la ingresaron al centro de salud, donde el personal médico estuvo aplicándole acetona en la cabeza durante 22 horas. Lamentablemente el resultado no fue el esperado, porque el pegamento se puso pegajoso y le quemó el cuero cabelludo, dejándola por completo sin cabello.

De acuerdo con The Guardian, Tessica contó que contrató a un abogado para iniciar una demanda en contra de la empresa del pegamento. La mujer argumenta que en la etiqueta del producto se lee que no debe entrar en contacto con los ojos, la piel y la ropa, pero que no dice nada del cabello, lo cual acusa de “engañoso”. Por si esto no fuera poco, los seguidores de la chica abrieron una campaña en GoFundMe para apoyarla a pagar todos los gastos.

Ver en YouTube

Según la misma fuente, Gorilla Glue publicó un comunicado señalando que el caso de la influencer único y que nunca habían tenido una situación similar. El anuncio señala que “no está indicado para su uso en el cabello, ya que se considera permanente”. Desde la empresa agregaron que el aerosol que esta chica usó en el video de belleza fue hecho para superficies como madera, cartón, tela y papel.

Además del apoyo de sus seguidores, otros famosos demostraron su ayuda para Tessica. Uno de ellos fue el rapero Chance The Rapper, quien a su manera habló al respecto: “Me alegro de que la apoyen en esto. Cuando vi el video por segunda vez me costó reírme porque me di cuenta de que realmente no sabía que había puesto uno de los adhesivos más poderosos del mundo en su (cabello). Espero que se recupere”.

I’m glad mfs actually supporting her thru this. When I watched the video the second time it was hard to laugh cause I could tell shorty genuinely didn’t know she had put one of the worlds most powerful adhesives in her shit. I hope she recovers well 🙏🏾 #gorillagluegirl

— Chance The Rapper (@chancetherapper) February 6, 2021