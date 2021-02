¡Aguas! Estos son los mensajes falsos con los que hackean tu cuenta de Instagram

Con el auge de las redes sociales -que cada vez son más- y la exorbitante cantidad de usuarios, no resulta raro enterarnos de que por ahí alguien fue víctima de un intento de hackeo. En ese sentido, por ejemplo, Instagram ha visto cómo en su plataforma se registran varios de estos incidentes.

Ahora, en los primeros dos meses de 2021, diversas cuentas de esta red social han recibido un mensaje directo que aparentemente notifica sobre una supuesta infracción por derechos de autor. Esto no es más que una táctica más de phishing con el que se busca intervenir los perfiles de usuarios. Acá les explicamos qué onda.

¿Qué dice el mensaje en Instagram?

Como comentamos, diversas cuentas en Instagram (sobre todo, aquellas que están verificadas) han recibido un DM con esta notificación. En el mensaje, se habla de una supuesta infracción por derechos de autor en alguna publicación, por lo que se pide al usuario llenar un formulario con los datos de la cuenta en un enlace, esto con el fin de corroborar que hay un error.

También especifica que de no llenar lo que se pide, la cuenta será borrada 24 horas después. La notificación presuntamente es enviada por el equipo de Soporte de Derechos de Autor de la plataforma. Cabe aclarar que esto te lo contamos ya que nos llegó el mensaje al equipo de SopitasFM en nuestra cuenta de IG. El mensaje que recibimos fue el siguiente:

¡Hola, querido usuario! Se ha detectado una violación de derechos de autor en una de tus publicaciones. Sabemos lo importante que tu cuenta es para ti. Si crees que la infracción es falsa, deberás proveernos retroalimentación. De otra manera, tu cuenta será suspendida dentro de 24 horas. Por favor, llena el formulario completa y correctamente o de otra forma, tu cuenta será borrada. Si no ingresas al enlace, por favor contesta el mensaje. Gracias. Equipo de Soporte de Instagram.

Una nueva táctica de ‘phishing’ y cómo evitarla

Hay que señalar que, en nuestro caso, la cuenta desde la que se mandó el mensaje anterior corresponde al nombre de InstagramHelpSupports en cuya foto de perfil se alcanzan a ver los logotipos de Facebook e Instagram en blanco y negro. Pero esto puede varias.

Tal como señala India Today en un artículo de enero de este año, varios influencers y cuentas con una gran cantidad de seguidores han recibido la notificación, algunas redactadas de diferentes maneras y desde otras cuentas que incluso parecen estar verificadas. Pero todas básicamente señalan una supuesta infracción por derechos de autor.

Esta táctica de phishing (o estafa )no es nueva, pero en lo que va del 2021 comenzó a hacerse bastante presente en diversas partes del mundo. Por supuesto, para no caer en ello debes evitar a toda costa ingresar al enlace que se proporciona en el mensaje y no dar los datos que se te piden.

Cuando Instagram te envía una notificación real, puedes checar esta ingresando al menú de Configuración/Seguridad/Correos electrónicos de IG. Ahí podrás ver todos los mensajes de seguridad o inicio de sesión que la plataforma te envió durante las últimas dos semanas. Ahora que lo sabes. pásale el dato a alguien más para que no caigan en la estafa.