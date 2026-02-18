Isla Pasión: La mejor playa de todo el mundo ¡está en México!

Lo que necesitas saber: La playa Isla Pasión está a 10 minutos en lancha de Cozumel y fue elegida por los comentarios positivos de las y los turistas que la visitan

¿Conoces la playa Isla Pasión? Bueno, tal vez deberías, pues está considerada como la mejor de todo el mundo en el famoso ranking de TripAdvisor… ¡Y está en México!

Oh sí, se dio a conocer la lista de las mejores playas de todo el mundo de la reconocida plataforma sobre viajes y turismo, e Isla Pasión, ubicada a sólo minutos de Cozumel allá en Quintana Roo, se llevó el primer lugar. ¡Y cómo no!

Foto: Gobierno de Quintana Roo (https://cgc.qroo.gob.mx/)

Isla Pasión, de México, es la mejor playa de todo el mundo

Pasa que ya se publicaron los ganadores de los Premios Travellers’ Choice de TripAdvisor, los cuales se entregan con base en la cantidad de comentarios de los usuarios durante todo el año y que éstos sean positivos.

“Cada año, premiamos las cosas que hacer, los destinos, los hoteles y los restaurantes favoritos de los viajeros en todo el mundo, en función de las opiniones y las calificaciones recopiladas durante 12 meses. Así que ustedes (viajeros reales de todos lados que comparten opiniones e historias reales) son los que deciden quiénes son los ganadores de los Premios Travellers’ Choice – Lo Mejor de lo Mejor”.

Por eso nos llena de orgullo la noticia, porque fue la gente que visitó dicha playa la que eligió que es la mejor del mundo. La playa Isla Pasión recopiló 3 mil 664 opiniones para obtener una calificación de 4.6 sobre 5.

Aunque más allá de los números, lo importante es que las y los turistas que han visitado Isla Pasión la consideran una playa ideal para relajarse, con personal amable, excelente comida y muchas actividades para divertirse chido.

Foto: Gobierno de Quintana Roo (https://cgc.qroo.gob.mx/)

Conozcamos un poco mejor la playa Isla Pasión, la mejor del mundo en 2026

¿La quieres conocer? Pues la playa Isla Pasión está a 10 minutos en lancha saliendo desde Cozumel, allá en el Caribe mexicano. De hecho el gobierno de Quintana Roo celebró que fuera nombrada como la mejor del mundo este 2026.

“El ranking de TripAdvisor posiciona a Isla Pasión por encima de destinos internacionales de gran tradición, consolidando a Quintana Roo como referente mundial en turismo de sol y playa y como Capital Mundial de las Vacaciones”.

Destacan que la mejor temporada para visitar esta mágica playa es entre noviembre y marzo, ya que el clima despejado permite disfrutar de todas sus actividades, desde entrarle al kayak o acostarte tranquilamente en una hamaca.

Y además de todo lo que se puede hacer en una playa, no podemos dejar de mencionar que es un destino donde la fauna es otro nivel, pues te puedes topar desde rayas hasta flamencos y pelícanos. Una belleza única.

Foto: Gobierno de Quintana Roo (https://cgc.qroo.gob.mx/)

Única playa de México en la lista de las mejores del mundo

Es maravilloso que la playa Isla Pasión sea la número 1, ya que es la única playa de México enlistada. Le gana a playas hermosas de países como Italia, Grecia, Francia y España, además superar a playas nada menos que de Hawái, Sídney o Florida.

Te dejamos la lista completa de las 24 mejores playas según el ranking de TripAdvisor, ¿va? Quien sabe, igual y te sirve para ir a cada una este año e irlas tachando una a una.