The xx en el Pepsi Center WTC: el regreso de Romy, Oli y Jamie Te contamos todo sobre el show de regreso de The xx a los escenarios, en un concierto especial con el arranque de su gira 2026 en México.

Después de 8 años larguísimos sin tocar en vivo, The xx regresaron a tocar sobre un escenario juntos hoy, en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Desde el anuncio estábamos sorprendidos con que The xx eligiera a la CDMX como el lugar para su reencuentro. En entrevista, nos contaron todo sobre la elección de México como el sito ideal para su regreso.

Tras casi una década sin tocar, sus fans en México agotaron 3 fechas seguidas, antes de su reestreno en festivales la siguiente semana en Coachella. Te contamos todo sobre el show de regreso de The xx a los escenarios, en un concierto especial con el arranque de su gira 2026 en el Pepsi Center del WTC.

The xx en su concierto de regreso. Foto: Fernando Zavala para sopitas.com.

Así se puso el regreso de The xx después de 8 años de ausencia

The xx tocaron y mostraron una química como si el tiempo no hubiera pasado

En punto de las 9 de la noche, Romy, Oli y Jamie salieron como sombras sobre el escenario con la rola que no sospechábamos: “Crystalised”. De inmediato, el Pepsi Center gritó con tan solo las primeras nota de la guitarra de Romy, antes de que la rola reventara con el bajo de Oli y los beats de Jamie.

Oli, Jamie y Romy sobre el escenario del Pepsi Center WTC. Foto: Fernando Zavala para sopitas.com.

-“Hola México, hablamos mucho sobre en dónde tenía que ser nuestro reencuentro. Los tres dijimos: México.”-, dijo Oliver, apenas después de la primera rola, ante un Pepsi Center repleto, no cabía un alma más en el venue de la Colonia Nápoles.

Rola tras rola, los xx tenían un nerviosismo alegre al ver la respuesta de su público en la CDMX, conscientes de que no se que equivocaron con la elección del venue de su regreso. Y qué noche nos regalaron.

The xx se sorprendió de la respuesta de la gente en México y rolas inesperadas

Pues todos esperábamos las clásicas de los xx, pero nos dieron más de lo que era necesario. Sin bajarse del escenario, se echaron “GMT”, original de Oliver Sim, y “Loud Places” y “Waited All Night”; momentos de baile masivo con sorpresa de los que estábamos ahí. No esperábamos que homenajearan sus facetas solistas, y eso hizo que las rolas fueran aún más catárticas.

Romy volvió a cantar rolas de The xx tras 8 años sin un concierto de la banda. Foto: Fernando Zavala para sopitas.com.

The xx trabajó un show para arenas, y tuvimos el privilegio de verlos en un venue mucho más chiquito. Oli se bajó a cantar en “GMT” con el público, mientras Romy y Jamie mezclaban en las tornamesas.

La banda sonó impecable, como si el tiempo no hubiera pasado desde su último show en 2018. Nos regalaron un setlist atípico pero impecable, pensado para fans, con 19 rolitas propias de xx, de la carrera de Jamie, Romy y Oli.

Oliver Sim durante su show en el Pepsi Center WTC. Foto: Fernando Zavala para sopitas.com.

“Night Time”, “Sunset” e “Infinity” cerraron una noche que será histórica, un regreso que no esperábamos fuera en la CDMX, y con un setlist inmejorable que esperemos varíen para mañana.

Setlist: