Fíjate, Paty: Lo que se sabe sobre el posible divorcio entre Joe Jonas y Sophie Turner

Lo que necesitas saber: Luego de siete años de relación y cuatro de casados, parece que la historia de Joe Jonas y Sophie Turner llegará a su fin.

¿Se acabó el amor entre Joe Jonas y Sophie Turner? Parece que sí. Y es que este domingo 3 de septiembre el portal TMZ dio a conocer que el cantante y la actriz estarían en proceso de divorciarse después de cuatro años de haberse matrimoniado. ¡Noooo!

El famoso portal estadounidense (que tiene bastante primicias que resultan ser ciertas), dijo que Joe Jonas se reunió con sus abogados en Los Ángeles para presentar los documentos de divorcio después de experimentar “varios problemas graves” con Sophie Turner.

Sophie Turner y Joe Jonas en la premiere mundial de ‘Dark Phoenix’/ Foto: Getty

Joe Jonas y Sophie Turner estarían en proceso de separarse

Aunque no se da a conocer cuáles son esos problemas, el reporte indica que el matrimonio de Joe Jonas y Sophie Turner ha pasado por un periodo complicado en los últimos seis meses. Algo que explicaría por qué el integrante de los Jonas Brothers no ha sido visto usando su anillo de matrimonio.

TMZ informó que, según una fuente exclusiva y cercana, Joe Jonas ha estado al cuidado de sus dos hijas en los últimos tres meses, sin la presencia de Sophie Turner, y a pesar de que actualmente se encuentra de gira por los Estados Unidos con sus hermanos.

Joe Jonas y Sophie Turner en un partido de basquetbol/ Foto: Getty

Se dice que ya hasta vendieron su mansión y Joe Jonas ya no usa su anillo de matrimonio

La información sigue siendo un poco confusa, pues apenas el pasado 12 de agosto se vio a Sophie Turner en un concierto que los Jonas Brothers dieron en el Yankee Stadium, de Nueva York, donde comenzó su actual gira mundial ‘Five Albums, One Night. The World Tour’.

Joe Jonas se encuentra de gira junto con sus hermanos. Foto: Getty Images

Sin embargo, TMZ también indica que hace poco Sophie Turner y Joe Jonas pusieron a la venta una mansión que habían comprado en Miami y la cual ofertaron a un precio bastante accesible. Y eso ya da a pensar que les urgía vender la propiedad.

Joe y Sophie se casaron en 2019 después de tres años de relación

Hasta el momento ninguno de los dos ha mencionado nada al respecto (ni a través de sus representantes), sin embargo, los fans ya se tiraron al drama ya que Sophie Turner y Joe Jonas eran consideradas una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo.

Tan sólo cabe recordar que, luego de dos años de haberse comprometido, Joe y Sophie tuvieron dos bodas: una fue en Las Vegas y la otra en una fiesta con sus amigos y familia. Posteriormente, en 2020 y 2022, recibieron a sus dos hijas.

Joe Jonas y Sophie Turner son papás de dos niñas. Foto: Getty Images

Ambos se demostraban amor y afecto en público

En redes sociales era común ver fragmentos de entrevistas donde Sophie Turner y Joe Jonas hablaban de su profundo amor. Una de ellas, por ejemplo, fue la que la actriz que dio vida a Sansa Stark en ‘Game of Thrones’, dio para el podcast ‘Phil in the Blanks’, del Dr. Phil.

Ahí, la actriz británica mencionó que Joe Jonas había sido una persona de apoyo durante su periodo de depresión y la dismorfia corporal que le provocaron las críticas de personas en internet. Algo que la llevó a llorar todo el día y evitar salir con amigos.

Sophie Turner la pasó mal por los comentarios de gente en redes sociales. Foto: HBO

Sophie Turner incluso mencionaba cómo Joe Jonas le había ayudado a amarse a sí misma un poco más

“No tenia ninguna motivación para hacer nada o salir de casa. Incluso con mis mejores amigos. No quería verles…solo lloraba y lloraba”, contó la actriz en ese entonces. “El simple hecho de cambiarme y ponerme ropa para salir, era como, no puedo hacerlo, no puedo salir. No hay nada que quiera hacer”, detalló durante la charla con el Dr. Phil.

“Ahora me quiero a mí misma, o al menos más de lo que solía hacerlo. Estoy con alguien que me hace darme cuenta de que tengo cualidades”, dijo Sophie sobre cómo Joe Jonas le ayudó en ese momento tan complicado de su vida.

La pareja se conoció en 2016 y tres años después se casaron. Foto: Getty

“Y cuando alguien te dice cada día que te quiere, te hace pensar en las cosas que tienes para gustarle y creo que te ayuda a quererte un poco mas a ti misma”, dijo Sophie Turner que en los últimos años también ha recibido halagos por parte de su aún esposo, Joe.

La pareja comenzó a andar en 2016 y después de tener contacto por redes sociales. A pesar de que su historia había sido como un cuento de hadas moderno, parece que hoy a muchos les deja ver que el amor probablemente no existe. ¡No puede seeeeer!

Joe Jonas y Sophie Turner en marzo de 2019. / Getty Images

