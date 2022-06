A todos nos encanta entrarle sabroso a la comida, no nos hagamos. No importa si se trata de un platillo carísimo de un restaurante o unos buenos tacos en la esquina de tu calle, estamos seguros que por acá le entran a lo que sea. Sin embargo, tampoco podemos hacernos de la vista gorda, no siempre saben buenas las cosas o peor aún, te pueden salir cosas sumamente desagradables. Tal como le pasó a una joven, que encontró una cucaracha en su comida japonesa… sí, no es broma.

Esta es la historia de Laura Vego, una usuaria de Facebook que a través de su cuenta, mostró el horrible momento que tuvo qué pasar cuando ordenó a través de una app de comida, sushi y demás cosas de un restaurante de Xalapa, Veracruz llamado Oriental Wok. Y es que no les mentimos cuando decimos que literal, dentro de todo lo que pidió y bajita la mano, se escondía no de estos animalitos que de plano no podemos ver ni en pintura.

No es broma, esta mujer encontró una cucaracha en su comida japonesa

En las imágenes que compartió esta joven, se puede ver que dentro de lo que parece ser un rollo, se encontraba ni más ni menos que una cucaracha. Por supuesto que esto no solo indignó a Laura, quien después de ver esto lo último en lo que pensaba en comer, también demostró que el lugar no está tan limpio que digamos. “Nada justifica la falta de salubridad. Me arruinó la comida, ya no volveré a ir nunca“, dijo la protagonista de este essstraño y asqueroso caso.

Por supuesto que la cosa no paró ahí, pues el restaurante respondió y explicó qué fue lo que pasó. A través de un mensaje de Messenger, el Oriental Wok de Xalapa se disculpó por el inconveniente, pues es algo que jamás les había pasado y antes de ofrecerle el reembolso por todo lo que pagó, mencionaron que debido a una remodelación, de repente se aparecen insectos:

“Lo que pasa es que por las lámparas que acabamos de agregar a la cocina, se meten pequeños insectos. Fue un gran descuido de nuestra parte (…) Sé que no hay manera de arreglar, ya que pudo usted haber ingerido”.

Foto vía Facebook: Laura Vego

A pesar de las disculpas por parte del restaurante, ya era demasiado tarde, el caso de esta joven se hizo viral en cuestión de horas en el internet de las cosas. Y como siempre hubo opiniones divididas, pues hay quienes defendieron al local que tuvo un error que a cualquiera le podría pasar, aunque fueron más los que apoyaron la queja de la chica. De cualquier manera, sea lo que sea, la cucaracha no debería estar ahí, ¿no creen?