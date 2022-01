Sacaron los prohibidos: Joven exhibe la manera en que bailan música latina en Londres y se hace viral

No cabe duda de que la cultura latina puede llegar a sorprender a todo el mundo, no importa a qué país viajes, estamos seguros que llamarás la atención de todos los locales. Sin embargo, si algo caracteriza a todos los que vivimos de deste lado del charco es la pasión y las ganas que le metemos al baile. Y sí, sabemos que a muchos les gustaría aventarse los pasos prohibidos como nosotros pero nomás no les sale o no lo entienden, tal como lo exhibió una joven en redes sociales.

Por acá les hemos contado varias historias de personas que en el internet de las cosas reaccionan a platillos o cosas mexas o latinas, recientemente ocurrió con un hombre que pidió una torta de tamal en España y la respuesta que recibió nos dejó con el ojo cuadrado (AQUÍ puede checar cómo estuvo la onda). Pero ahora les queremos platicar sobre una chica que puso a prueba las habilidades de los habitantes de Londres bailando diferentes ritmos de nuestro continente.

Una joven puso a prueba las habilidades para bailar música latina a londinenses

A través de una serie de videos en TikTok, una joven llamada Sofía reta a un montón de británicos ha bailar cumbia, salsa, merengue en las calles de la capital del Reino Unido. En cada uno de ellos podemos ver que tal cual, los londinenses le echan ganas y enjundia a la hora de agarrarle el ritmo a la música que nos hace mover el bote en Latinoamérica, pero siendo muy honestos, a pesar de que se esfuerzan y hay quien sí tiene idea, no pueden sacar los pasos chulos.

En distintos clips se nota cómo hay habitantes de Londres que además de detenerse y entrarle a la dinámica, hubo algunos participantes que sí se rifaron. Tal es el caso de una chica que a pesar de sacar el mismo paso para cada tipo de música, dejó muy claro que sabe moverse al ritmo de la salsa y el merengue. Aunque la gran mayoría parece que sus movimientos los copiaron de los personajes de Fortnite jiar jiar jiar. Por acá les dejamos algunos ejemplos para que juzguen ustedes mismos.

Las reacciones a los bailes no se hicieron esperar

Por supuesto que los videos de Sofía, rápidamente se hicieron virales en TikTok e incluso llegaron a otras redes sociales, generando un montón de comentarios. Y la verdad es que casi todos los usuarios latinos estuvieron de acuerdo en que a pesar de que intentaron mostrar los pasos prohibidos y que le echaron muchas ganas, nomás no tienen el ritmo para bailar la música que escuchamos en nuestras fiestas. Ni modo, en Londres hay talento, solo falta apoyarlos y que practiquen mucho más, ¿no creen?