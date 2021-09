Póngale cero: Joven falsifica su certificado de vacunación COVID; la cachan por error ortográfico

¿Cuántas veces no nos regañaron en la escuela porque escribimos mal una palabra? En ese momento no entendíamos muy bien por qué nos ponían a hacer planas y repasar la gramática, pero conforme fuimos creciendo nos dimos cuenta que era esencial para escribir de maravilla. Sin embargo, parece que hay quienes no hicieron sus planas y tener errores ortográficos los ha puesto en situaciones complicadas, como el caso de la joven que les contaremos.

Hace unos días se hizo viral la historia de Chloe Mrozak, una chica originaria de Oak Lawn, Illinois en Chicago. Resulta que a esta chica la detuvieron por las autoridades del aeropuerto de Honolulu, en Hawai, luego de presentar un certificado de vacunación contra COVID-19 falso pero, ¿cómo fue que se dieron cuenta de que este documento era fake? Bueno, pues resulta que notaron un pequeño detalle que llamó la atención, tenía una palabra mal escrita.

A esta joven la cacharon por un error ortográfico

De acuerdo con NBC Chicago, la joven viajo a este país ara pasar unas vacaciones, pero buscó evitar las medidas de pasar 10 días de cuarentena antes de entrar a la isla. Sin embargo, no pudo llegar a su destino pues fue interceptada por los inspectores del aeropuerto, quienes se dieron cuenta de que en su certificado había un error ortográfico, pues en la sección que indica la marca de vacuna que supuestamente se puso decía “Maderna” en lugar de Moderna.

Sí, así como lo leyeron. Pero esto no fue lo único sospechoso que notaron estas personas, ya que había información muy rara como que su lugar de residencia era Chicago y se había vacunado en Delaware. Por si no fueran argumentos suficientes como para detenerla, un agente del Programa de Viajes Seguros de Hawai marcó su comprobante de vacunas y observó que su hotel no podía confirmar una reservación a su nombre porque nunca la tuvo.

A pesar de que la liberaron, aún no se define su situación

Según la misma fuente, acusaron a la joven de dos delitos por evidentemente violar las reglas de seguridad y emergencia que puso el país para evitar los contagios de COVID-19 y la corte decidió fijar una fianza de dos mil dólares para ella, misma que no pudo paar. Sin embargo, contra todo pronóstico un juez ordenó liberarla el 1 de septiembre y programaron una nueva cita dentro de tres semanas para definir su situación.

El caso de Chloe Mrozak es la última de una serie de detenidos relacionados con certificado de vacunación falsos en Estados Unidos, pues lamentablemente hay quienes están usándolas para salir del país. Por supuesto que aquí no apoyamos esta clase de acciones, es más, estamos en contra; pero si van a tener el descaro de falsificar un documento tan importante como este que le revisan hasta la tinta, mínimo escriban bien todas las palabras.