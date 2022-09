Ahora más que nunca, las fiestas temáticas están de moda y vaya que la gente se pone bien creativa a la hora de armar su celebración. Nos ha tocado ver todo en redes sociales y, aunque no lo crean, no nos deja de sorprender hasta donde llega el ingenio en ese sentido. Y si no lo creen, chéquense esta historia.

Desde TikTok se hizo viral un video de una joven que para su fiesta de cumpleaños, le puso una onda medio fúnebre a su festejo. Y sí: parece que hubo ataúd y toda la cosa.

Imagen del video. Foto: Captura de TikTok.

Una fiesta de cumpleaños con temática de funeral se hace viral en TikTok

Como les decíamos, ya antes hemos visto algunas fiestas temáticas en redes sociales que rompen con cualquier tipo de convencionalismos. Ahí tiene por ejemplo la que le hicieron recientemente en un pequeño inspirada en Mötley Crüe o si se quieren poner más extremos, la que le hicieron a una niña con adornos y referencias satánicas.

A esta lista de fiestas poco ortodoxas (por decirles de alguna manera pues), agregamos la de esta chica que, literalmente, organizó un funeral para su cumpleaños. Sí, suena medio raro, pero es real.

Imagen del video. Foto: Captura de TikTok.

“Cuando tu amiga decide hacer su fiesta de cumpleaños con temática de funeral”, se escucha en una descripción con la que abre el video. Y bueno, aunque es algo que seguro dejará a más de uno con cara de ‘WTF’, la verdad es que se ve que le puso producción a todo el fiestón. Le echaron ganitas a esta onda.

El festejo, por lo que se ve en el video, tuvo la recreación de una lectura de testamento, hubo una procesión por la calle con todos los invitados vestidos de negro al más puro estilo de cualquier video de My Chemical Romance, un automóvil llevaba un ataúd encima y en una parte del clip, la festejada de 28 años sale de la caja para sacar los pasos prohibidos.

¿Ustedes se lanzarían a una fiesta con esta temática de funeral? ¿O qué tipo de temática le pondrían a su cumpleaños si armaran una reunión así? Ahí cuéntenos y mientras, acá abajo les dejamos el video.