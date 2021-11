La tierna historia del joven que se llevó de viaje al hombre que lo cuidó cuando era niño

En la vida nos topamos con gente que nos brinda su mano en momentos complicados y sin esperar nada a cambio. Algo que llega a marcar tanto nuestra existencia al punto en el que simplemente nos enfocamos en hacer todo con tal de poder pagar ese gesto desinteresado, tal y como lo hizo el joven que le pagó un viaje al hombre que lo cuidó hace años.

Se trata de la historia de Henry Mutebe, un sujeto de Uganda que recientemente se ganó el corazón de miles de personas en todo el mundo gracias a varias fotos que posteó en su cuenta de Facebook mientras realizaba un viaje con Wilson Dhabangi, el hombre que se convirtió en su figura paterna cuando él era niño.

Henry contó el inicio de su amistad con el señor Wilson

De acuerdo con el relato de Henry, en el año de 1996 su padre murió y la vida dio un giro de 180 grados, pues su madre lo metió a un internado donde recibió la mejor educación. Aunque la decisión fue tomada con tal de que el pequeño tuviera lo mejor en la vida, la mamá de Mutebe trabajaba mucho y casi no podía verlo en la escuela.

Fue ahí cuando se involucró su vecino, Wilson Dhabangi, quien comenzó a visitar al niño cada semana: “Me visitó cada domingo que estuvo abierta la escuela. Eso un aproximadamente 100 domingos entre 1997 y 1999. No recuerdo un solo domingo en que no me visitara. No importaba si llovía o no, si se sentía enfermo o bien, el vendría en su bicicleta para visitarme”, escribió Henry.

Estuvo a su lado después de que su padre murió

A través de su tierna publicación, Mutebe detalló que el señor Wilson le llevaba regalos cada semana y su convivencia con él fue tanta que sus compañeros de la escuela llegaron a creer que el hombre en realidad era su padre. Algo que él acepta, pues en cierto punto el vecino se convirtió en la figura paterna que había perdido.

Así que para agradecerle el gesto, el joven decidió sorprender al señor Dhabangi con un gran regalo. Y es que luego de saber que el hombre nunca había volado en avión, Henry ahorró durante un año para pagarle unas merecidas vacaciones a su amigo y vecino que nunca lo dejó solo. ¡Qué bonito!

Y decidió regalarle un viaje y una casa como agradecimiento

Las fotos que posteó el joven en su perfil muestran al señor Wilson viajando en avión a Kenia y disfrutando de una experiencia inolvidable. Pero eso no fue todo, ya que Henry dio a conocer que también tiene ahorros para construirle una casita en donde podrá vivir sin preocupaciones. Algo que nos hace creer que la gente buena y agradecida aún existe en el mundo.

El relato del joven se hizo tan viral que la aerolínea donde viajó junto con don Wilson se ofreció a ayudarlo a juntar el dinero que le falta para terminarle la casa a su amigo y vecino, quien seguramente jamás olvidará que las cosas buenas se regresan al doble. ¡Sí estamos llorando! 😭