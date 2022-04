¿Fight club? Jóvenes organizan peleas durante el recreo en su escuela

Sin duda, Fight Club es una de las historias más importantes que aparecieron en la década de los 90. No importa si la conociste gracias a la gran novela de Chuck Palahniuk o la épica adaptación cinematográfica que se aventó David Fincher, esta trama conquistó a toda una generación a la cual le voló la cabeza. Sin embargo, hay quienes han intentado crear su propio ‘club de la pelea’, tal como sucedió con varios jóvenes que se agarraron a catorrazos en su escuela.

Resulta que hace unos días se hizo viral la historia de un grupo de estudiantes del Instituto Nacional, ubicado en la región metropolitana de Santiago de Chile. Y no, no dieron de qué hablar por su enorme rendimiento académico o porque sobresalen en alguna materia. No, estos chicos sorprendieron a propios y extraños porque organizaban peleas en el patio de su escuela y lo peor de todo es que grababan cada una de las luchas. Ahí les va como está la cosa

En Chile, estos estudiantes armaron su ‘club de la pelea’

De acuerdo con medios locales, en las últimas semanas las cosas están muy tensas entre alumnos, padres de familia y las instituciones. A lo largo de varias jornadas se han suscitado manifestaciones que han dejado camiones quemados, pero sobre todo varios heridos. Sin embargo, mientras esto sucede, varios jóvenes aprovecharon la oportunidad para armar su propio ‘club de la pelea’ y así agarrarse a trancazos mientras todo el mundo los ve.

Fue gracias a una usuaria de Twitter llamada @CuentaChilena que aparecieron las imágenes de estos estudiantes dándose hasta para llevar. En el video se puede apreciar cómo todos los chicos hacen un enorme círculo en el patio y en medio, hay un par pegándose casi al mismo nivel que Julio César Chavez en sus mejores momentos. Pero eso no es lo peor, porque se habla de que esto va más allá de golpearse en el recreo como forma de distracción.

Mientras en el INBA queman micros, en el Instituto Nacional exhiben Circo Romano!



Según el testimonio de uno de los involucrados, estos jóvenes están muy bien organizados y las peleas no son nomás porque uno vio feo al otro o porque andaban saliendo con la misma chava. De hecho, declaró que entre ellos hacen apuestas para definir quién será el ganador y por si esto no fuera suficiente, graban todos los tiros para después compartirlos en redes sociales, y casi siempre esas imágenes terminan en Instagram.

Hasta el momento, la escuela no ha tomado cartas en el asunto

Por si esto no fuera suficiente como para que los padres de familia se alarmen por esta situación, la persona a la que entrevistaron también dijo que estas luchas no solo involucran a estudiantes del Instituto Nacional. Para ser exactos, mencionó que dentro de esta red hay gente de otros colegios que incluso se han metido a robar a su propia escuela y a causas destrozos. Así que como verán, las cosas están fuera de control.

Claro que todo esto tiene preocupados a los papás y tutores, quienes han pedido a la institución que tome cartas en el asunto. Sin embargo, hasta el momento no han movido un dedo, pues el testigo menciona que llevan meses armando un plan de acción para acabar con las peleas durante los recreos y nomás no hacen nada para acabar con esto. Sin duda, hay ocasiones donde la realidad supera la ficción, y estamos seguros que Chuck Palahniuk no creería lo que está pasando con estos estudiantes.

