Lo que necesitas saber: Desde 1901, 118 escritores han sido reconocidos con el Nobel de Literatura. Este 2025 se otorga al autor de novelas como 'Tango Satánico' (llevada al cine por Béla Tarr)y 'El Barón Wenckheim Vuelve a Casa'.

De los Premios Nobel, quizás el que más expectación causa. Este año, el Nobel de Literatura se otorgó a László Krasznahorkai, autor húngaro de novelas distópicas y melancólicas.

László Krasznahorkai / Foto: Derzi Elekes Andor (CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons / @NobelPrize )

László Krasznahorkai es un autor centroeuropeo “contemplativo y refinado” que mira hacia el Oriente

El jurado encargado de otorgar el Nobel de Literatura eligió a László Krasznahorkai “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Nacido en Hungría en 1954, László Krasznahorkai es un escritor que continúa con la tradición centroeuropea, la cual se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco.

La narrativa del ganador del Nobel de Literatura entra a veces en el terreno de lo irreal y disonante, “pero tiene más recursos, y también mira hacia Oriente, adoptando un tono más contemplativo y refinado”.

Sobre el ganador del Nobel de Literatura 2025

De la vasta obra de Krasznahorkai, el comité del Nobel de Literatura destaca Una Montaña al Norte, Un Lago al Sur, Caminos al Oeste, Un Río al Este (2022), descrita como un relato misterioso con potentes pasajes líricos que se desarrolla al sureste de Kioto.

László Krasznahorkai / Foto: Lenke Szilágyi (CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons/@nobelprize)

Los que saben recomiendan primero echarle ojo a la novela de 2022, antes de sumergirse en la colección de cuentos Seiobo allí abajo: Una montaña al norte, un lago al sur… sería el preludio de los 17 relatos que tienen la particularidad de estar organizados en una secuencia de Fibonacci.

“Seiobo allí abajo aborda el papel de la belleza y la creación artística en un mundo de ceguera e impermanencia”.

László Krasznahorkai / Foto: Mikl´s Déri (CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons/@nobelprize)

László Krasznahorkai nació Hungría en 1954, específicamente en la pequeña ciudad de Gyula, cerca de la frontera con Rumanía.

Vivió sus primeros años en zona rural remota, muy similar a la descrita como escenario de su primera novela: Tango Satánico, la cual fue adaptada al cine por el director húngaro, Béla Tarr.