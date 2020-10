Li-Meng Yan: La viróloga de China que afirma que el coronavirus fue creado en un laboratorio

¿Entonces Paty Navidad tenía razón?… La pandemia de coronavirus vino a darle un giro de 180 grados a la vida como la conocimos durante muchos años, pues hasta antes de marzo de este año (en el caso de México) nadie imaginó que un día el cubrebocas y gel antibacterial se convertirían en herramientas necesarias al momento de salir a la calle a comprar la despensa o realizar otras actividades que apenas se comenzaron a reanudar hace un par de meses.

El coronavirus, al ser una enfermedad nueva, ha puesto a toda la comunidad científica a trabajar arduamente para conocer su modo de transmisión, secuelas y hasta para encontrar una cura contra el virus. Pero también, el COVID-19 provocó que miles de teorías conspirativas salieran a la luz. Una de las más famosas es la que afirma que el coronavirus fue creado por el gobierno de China como un arma biológica.

Li-Meng Yan ha despertado las teorías de conspiración del COVID-19

Ya hemos escuchado a varias ‘celebridades’ sacar sus teorías sobre el nacimiento del coronavirus. Cosas que uno pone en tela de juicio porque pues muchas de ellas no son las personas más brillantes que el mundo ha conocido (sin ofender). Sin embargo, ¿qué pasa cuando es una viróloga la que afirma que efectivamente el COVID-19 se creó en un laboratorio de China y fue casi planeado para afectar a los humanos?

Ponemos este tema sobre la mesa gracias a las recientes declaraciones que ha hecho Li-Meng Yan, una viróloga de origen chino que asegura, se vio obligada a refugiarse en Estados Unidos luego de descubrir que el virus del COVID-19 no se originó en un mercado de Wuhan como las autoridades de China informaron, además de que han omitido información al respecto.

Comenzó una investigación a finales del 2019

En una entrevista que Li-Meng Yan tuvo en el programa español ‘Horizonte. Informe COVID’, la viróloga relató los orígenes de la enfermedad y cómo comenzó una búsqueda para conocer la verdad detrás de lo dicho por el mismo gobierno chino: “Yo trabajaba en el laboratorio de referencia de la OMS para la gripe H5 y también más tarde para el SARS-CoV-2. Es uno de los laboratorios de más alto nivel, con un grupo de virólogos expertos en este campo”, mencionó.

De acuerdo con Li-Meng, su supervisor le pidió que investigara lo que estaba ocurriendo en Wuhan con la nueva neumonía, algo que hizo a través de conocidos en dicho lugar. Ellos le indicaron que la cantidad de pacientes con coronavirus era más elevada de la que el gobierno mencionaba, además de que ya existía la transmisión de la enfermedad entre humanos.

“En Wuhan, los virólogos ya habían aislado el virus y habían conseguido la secuencia del nuevo coronavirus. Eso no ocurrió como mencionaron a mediados de enero… también detectaron a algunas personas infectadas no sólo en el mercado de mariscos de la ciudad, sino también en grupos de familias”, detalló la viróloga durante la entrevista, agregando que ella le dijo a sus superiores de la situación y ellos prefirieron callar al respecto.

“Poon (su asesor) me insistió en que no cruzara la línea roja, y que si lo hacía, me metería en problemas. Querían que mantuviera la boca cerrada. No hubo respuesta de la OMS ni del Gobierno y no se permite a expertos extranjeros en China”, afirmó la mujer, indicando que en abril decidió irse a los Estados Unidos al ver que el gobierno ya sabía que ella tenía mucha información sobre el coronavirus.

Li-Meng Yan tuvo que huir a Estados Unidos debido a la información que poseía

“En abril, me tenían en el punto de mira y me di cuenta de que sería mejor huir a Estados Unidos, porque estaba en peligro. Pensé en cómo podía difundir que todos los países extranjeros no conocían la verdad porque China trataba de engañar a la gente encubriendo el asunto. Pensé que era necesario alzar la voz, porque pensé que era la única forma de desvelar la verdad al mundo”, mencionó Li-Meng Yan en la plática.

Por otro lado, la viróloga indicó que ella está segura de que el virus SARS-CoV-2 no es de origen natural, pues comenzó a crearse desde hace un par de años y tomando como base la estructura de un coronavirus que ya se había hallado en los murciélagos, el cual fue modificando en un laboratorio militar de China con la intención de atacar directamente a los humanos.

“Quisieron creer que se había creado en la naturaleza y saltando a un humano que contrajo la infección. Eso puede suceder, pero le digo a la gente que desde enero hasta ahora, se ha seguido una ruta sintética utilizando un coronavirus de murciélago como plantilla para manipularlo”, expresó la mujer.

“Llegué a esas pruebas por lógica y analicé el genoma en mi segundo informe…El supuesto origen natural no se sostiene. Sin embargo, desde la perspectiva del diseño humano, entre 2017 y 2018, ya había publicaciones de un laboratorio militar de China”, detalló Yan respecto a su teoría que califica al COVID-19 como un virus tipo ‘Frankenstein’, liberado a propósito por las autoridades.

El coronavirus es un arma biológica creada para afectar al ser humano

“Es un arma biológica novedosa y sin restricciones. Ese tipo de armamento tiene características para matar a gran escala. Se contagia a través del aire y del sistema respiratorio y la transmisión entre humanos es muy importante… el SARS-CoV-2, es una combinación perfecta. La situación empeora más porque los asintomáticos lo expanden contagiando a gente de su alrededor y paraliza el mundo”, refirió Li-Meng Yan.

La viróloga indicó que el gobierno de China la amenazó de muerte, por lo que ella dirá la verdad al mundo antes de que algo le ocurra: “Como médico y científico, he tomado esta decisión y difundiré la información antes de que me maten. No puedo permitir que hagan más daño a la salud global. Yo lo filtré desde el principio con información de primera mano y la gente necesita saber la verdad. No me van a asustar”.

Las declaraciones de Li-Meng Yan han dividido la opinión de la comunidad científica, pues algunos expertos consideran que la experta debe de mostrar pruebas de lo que habla. Sin embargo, algunas personas creen que hay algo de verdad en las palabras de la viróloga y probablemente las teorías conspirativas no sean tan alocadas como pensamos.

Con información de: Diario AS