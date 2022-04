No lo nieguen, todos tenemos el o la ‘ex’, esa persona que por más que nos haya hecho daño o viceversa, seguimos pensando en ese ‘ser especial’ y con la idea de regresar. Alejarse de una relación como esta, más tóxica que Chernobyl, es muy complicado y cuesta mucho trabajo dejar de lado todo. Tanto así que algunos tienen técnicas un tanto rudas para olvidarse definitivamente de esa pareja, tal como sucedió con una joven a la que de plano la llevaron a jurar a una iglesia.

Normalmente, este método lo usan aquellas personas que dicen que van a dejar de tomar pero consejos, jiar jiar jiar . Sin embargo, ya nos dimos cuenta que también puede ser útil para cortar toda relación de tajo, gracias a una usuaria de TikTok llamada @mr.valeskaa, quien compartió el caso de una chica que al parecer, de plano no puede dejar de hablarle a su ex y su familia decidió que lo mejor para ella era que la fe y religión tomaran cartas en el asunto.

Foto: Captura de pantalla

A esta chica de plano la llevaron a jurar para que deje de hablarle a su ex

A través de un video compartido en esta plataforma donde nos enteramos de este caso tan peculiar. En el clip se puede ver a una joven en una iglesia junto a sus papás. Por si esto no fuera suficiente, en las imágenes podemos verla claramente frente a una imagen religiosa y abrazada de sus padres, casual. Pero todo cambia cuando al parecer hace un juramento y se persigna como para confirmar que cumplirá lo que prometió.

“La llevaron a jurar para que no le hable a su ex”, dice el texto del video y a pesar de que creemos en esta chica, algo nos dice que no logrará alejarse del tóxico jejeje. Y no es porque no creamos en ella, lo mencionamos sobre todo porque en los últimos momentos termina volteando los ojos (porque al parecer, piensa que quizá exageraron un poquito sus jefecitos). Si no nos creen, a continuación les dejamos el video para que chequen de lo que hablamos:

Como era de esperarse, la historia de este joven rápidamente se hizo viral no solo en TikTok, también en otras redes sociales. Y sí, el video generó un montón de comentarios, desde aquellos que dijeron que necesitaban algo así para dejar a su ex para siempre, hasta otros que dejaron muy claro que consideran bastante bizarro y drástico llevarla a jurar. Lo que sí nos queda muy claro es que la situación seguramente llegó hasta el límite como para que terminara en la iglesia, ¿no creen?