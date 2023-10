Lugares para contemplar el follaje en México

Lo que necesitas saber: Con la llegada del otoño el paisaje cambia y nos ofrece paisajes increíbles de tonos ocres y rojos con el follaje de los diferentes bosques de México. El ciclo de la naturaleza se renueva.

La naturaleza que hay en nuestro país resulta un espectáculo increíble. De norte a sur se pueden disfrutar imágenes de ensueño que se quedan en nuestra memoria. En la época de otoño los árboles se visten de rojo y no nos faltan algunos bosques en México donde el follaje crea un cuadro magnífico. ¿En qué lugares se pueden contemplar estos paisajes?

Los bosques de México ofrecen paisajes de sueño./Imagen Travesías Uérani Facebook

A nuestro país más bien se le reconoce por sus desiertos, sus selvas y sus playas tropicales, pero las zonas boscosas que hay en ciertos estados de la república también son una delicia. En lugares como Nuevo León, Michoacán, Jalisco, Coahuila o hasta en la CDMX, en puntos como El Ajusco, tenemos bosques que resultan lugares ideales para apartarse por un rato de la rutina y contemplar la naturaleza.

El bosque tiene un aire relajante en otoño./Imagen México Eminente Facebook

Los bosques templados mexicanos alojan a ciertas especies de árboles que tienen este efecto de enrojecimiento en sus copas, como el liquidámbar, el ciprés, el arce o el abedul. En ellos podemos notar los cambios del clima cuando avanza el otoño junto con sus vientos fuertes, algunas lluvias y la caída de las hojas.

Bosques rojizos y anaranjados

Incluso en la ciudad podemos ver calles tapizadas de hojas caídas, lo que muchas veces nos llena de nostalgia, y es que en otoño la naturaleza agota su ciclo de crecimiento y muere para renovarse. Pero si queremos admirar el rojo y el naranja de los árboles es mejor ir directamente a alguno de los bosques que hay por todo el país.

Los tonos rojos y anaranjados se adueñan del paisaje./Imagen Expediciones Paquimé Facebook

Este año el otoño inició el sábado 23 de septiembre. Poco a poco todos vamos a sentir el cambio en la naturaleza y tendremos que abrigarnos para salir a la calle hasta que llegue la primavera el próximo año. Así que hay que tomar nuestros abrigos y prepararnos un buen café y si el bosque nos llama, lanzarnos en la búsqueda de los mejores paisajes otoñales que ofrece nuestro país. En estos lugares encontraremos algunos de ellos.

Bosque de Maple, Jalisco

El Bosque de Maple está en Talpa de Allende./Imagen México Eminente Facebook

El árbol de maple es natural de Canadá, pero en nuestro país existe un bosque donde se pueden encontrar estos árboles en abundancia. Es el Bosque de Maple, también conocido como el Parque Estatal Bosque de Arce y está en el Pueblo Mágico de Talpa de Allende. Cuenta con 56 mil hectáreas, aunque sólo una parte del lugar está abierta para la visita del público. Se puede pasar la noche en algún hotel del pueblo de Talpa.

Lago Camécuaro, Michoacán

Bosques con paisajes de ensueño./Imagen Parque Nacional Lago de Camécuaro Facebook

En esta zona boscosa del estado de Michoacán, tenemos un lago increíble que se alimenta de los nacimientos de agua que hay a su alrededor. El Lago Camécuaro tiene 1,400 metros de largo y cien metros de ancho. Los árboles de este Parque Nacional adquieren un tono rojizo encantador que se refleja en las aguas tranquilas. Se pueden dar paseos en lancha para admirar la naturaleza y no es difícil encontrar alojamiento en alguna cabaña o un hotel de los alrededores.

Cañón del Diablo, Casas Grandes, Chihuahua

El Cañón del Diablo es otro lugar increíble para descubrir./Imagen Expediciones Paquimé Facebook

Junto con el río Piedras Verdes, el Cañón del Diablo de Casas Grandes ofrece un paisaje otoñal perfecto para los que visitan la zona. El viaje se puede volver toda una aventura si quieres conocer los alrededores. Existen recorridos de hasta tres días para los turistas en los que también se visita la zona arqueológica de Paquimé. En este bosque abundan los alisos y una gran variedad de álamos que enrojecen el paisaje otoñal. Aunque el nombre del cañón pueda atemorizarnos, un paseo por el lugar vale la pena. Podemos encontrar alojamiento en Casas Grandes.

Río Sabinas, Coahuila

El Bosque nos transmite su sabiduría./Imagen Meteo Sabinas Coahuila Facebook

Este río tiene unos paisajes increíbles. Sus aguas nacen en el municipio de Muzquiz, en el pueblo El Nacimiento (llamado así por que ahí surge el río) y pasan por varios poblados. La zona tiene grandes ahuehuetes o sabinos que siguen el paso del río. Ahí vamos a encontrar el Parque San Antonio, un lugar excelente para hacer un día de campo. El río se puede recorrer en kayak y hay paseos a caballo. Los grandes árboles enrojecen el cielo en la temporada de otoño.

Sierra de Ajos, Bavispe, Sonora

Bosques tupidos en Sierra de Ajos./Imagen Amamos a la Naturaleza y a los Animales Facebook

Esta área natural protegida encierra cañadas, valles, llanuras y sierras. En ella abundan los bosques de maple, güerigo y álamo, los que se dicen que dan hasta 500 tonalidades de ocres, rojos y amarillos en el otoño, lo que es un deleite para la vista. En ella también encontramos antiguos centros mineros como el de Cananea y algunas zonas arqueológicas. Se puede llegar a Sierra de Ajos por la carretera federal del estado.

Follajes otoñales para conocer

Siempre hace falta un paseo por el bosque./Imagen Coahuila Extremo Facebook

Si no hemos visitado alguno de estos lugares, esta temporada de otoño puede ser una gran oportunidad para conocerlos. No son los únicos donde vamos a encontrar la magia del otoño. Nuestro país es rico en biodiversidad. Hay que dejarnos cautivar por el paisaje que ofrece su naturaleza. No nos quedemos con las ganas de ver el follaje mágico que trae la temporada a México.

Te puede interesar