¡Pura creatividad! Maestros le piden la tarea a sus alumnos con memes y se hacen virales

Desde que el coronavirus obligó a que millones de alumnos y maestros en el mundo dejaran las clases presenciales, nos ha tocado ver toda clase de cosas. Para nadie ha sido fácil adaptarse a este enorme cambio, a pesar de que todos ellos van para un año trabajando en línea; sin embargo, la gran mayoría está intentando sacar el lado bueno de la situación y demostrando que al mal tiempo hay que ponerle buena cara… y muchas risas.

Acá les hemos contado de profesores que tuvieron broncas a la hora de utilizar la tecnología en sus clases, y aunque nunca faltan los estudiantes que se quieren hacer los graciosos, también hay quienes demuestran empatía ante esas personas que lo único que quieren es enseñarles todo lo que saben. Pero por otro lado, hay docentes que nos dejaron muy claro que tienen bien dominado el humor ‘de la chaviza’ y sobre todo los memes.

También puedes leer: MAESTRO CANCELA SU CLASE PARA VER CON SUS ALUMNOS LA NUEVA PELÍCULA DE BOB ESPONJA; SOLO UNO SE CONECTÓ

Los maestros se rifan con… ¿los memes?

Resulta que un usuario de Facebook llamado Álvaro Fuentes, profesor originario de Yucatán, decidió recordarnos que además de ser estrictos y dedicados en su trabajo, los maestros también saben cómo divertirse. En su cuenta en la red social compartió una recopilación con algunas de las imágenes con las que sus colegas le han pedido a los alumnos que manden sus tareas, pero lo que llamó la atención es que todos eran memazos.

“Las redes sociales hicieron ayer una avalancha sobre los CTE de los maestros a nivel nacional, un río de estrategias de comunicación para alumnos que no se comunican. Internet jamás dejes de existir”, mencionó en su publicación Fuentes, junto a un montón de memes que incluían a los Thundercats, los X-Men y más. Y sí, sabemos que probablemente a muchos no les cause tanta gracia como a los profesores, pero hay que aceptar que le echaron ganitas.

Aunque a estas alturas de la pandemia pensábamos que los alumnos y maestros estarían de nuevo en las aulas de todo el país, la realidad es que las cosas con el coronavirus aún no mejoran como para hacer el cambio. Es por eso que ambas partes seguirán trabajando a distancia y en clases virtuales hasta que la situación mejore, pero al menos del lado de los docentes ya nos dimos cuenta que seguirán buscando estrategias para que las nuevas generaciones aprendan y se diviertan, jiar jiar.