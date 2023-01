Seguramente muchos recuerdan a Marie Kondo, la mujer japonesa que en 2019 puso a todo el mundo a tirar sus cosas y ordenar las pocas que se quedaron luego de que Netflix estrenara la serie Tidying Up with Marie Kondo, donde Kondo aplicaba su ‘efecto Konmari’ en los espacios de otras personas.

Como saben, Marie Kondo publicó un libro llamado ‘La Magia del Caos’, donde básicamente esta mujer –que en 2015 fue nombrada una de las personas más influyentes del mundo por la revista TIME– habla de cómo ordenar los espacios comunes puede cambiar la vida de una persona.

‘The Joy Effect’ de Marie Kondo / Foto:ADAM ROSE/NETFLIX © 2021

Marie Kondo se volvió popular por su tendencia a ordenar cosas

Para los que se echaron la serie de Netflix seguro se acuerdan del dichoso ‘efecto Konmari’, el método de organización que Kondo hizo popular y el cual ayuda a las personas a decidir si deben o no tirar un objeto a la basura dependiendo de los sentimientos que éste le provoque a su dueño.

Pero parece que a Marie Kondo se olvidó de incluir otros aspectos de la vida en su método de organización, pues por muy ordenado que uno quiera ser, existen circunstancias que hacen ese trabajo más pesado de lo que parece. Y ella ahora lo sabe.

Foto: Getty Images

Pero ha renunciado al orden porque su vida con hijos no se lo permite

Resulta que en una entrevista reciente con The Washington Post, Marie Kondo dijo que su casa actualmente no está ordenada, pues su estilo de vida y sus prioridades han cambiado. Sobre todo ahora que tiene tres hijos a los que debe cuidar.

“Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento y en esta etapa de mi vida”, dijo la escritora que intentó de todo con tal de seguir con su filosofía de la limpieza, aunque al final se dio por vencida.

Foto: Instagram Marie Kondo

Ahora Marie Kondo tiene como prioridad disfrutar de sus hijos y no tener ordenada su casa

“Hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Pero terminé dándome por vencida. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa”, indicó Marie Kondo al portal.

Claro que ahora la escritora ha aprovechado este cambio de filosofía para crear un nuevo método: el kurashi, uno que dice cómo organizar tu espacio para crear tu estilo de vida ideal y no basar el orden en qué tan feliz puedas llegar a ser. Algo que de entrada suena a algo más realista.

Foto: Instagram (Marie Kondo)

“El verdadero propósito de ordenar no es reducir tus posesiones o desordenar tu espacio. El objetivo final es despertar la alegría cada día y llevar una vida alegre”, menciona Marie Kondo en su nuevo libro Marie Kondo’s Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life.

No pues quién iba a decir que, se descubriría, una vida con hijos y tener la casa ordenada sería algo casi imposible…