Mark Bryan: El hombre que busca romper estereotipos usando falda y tacones

En estos momentos donde temas como la liberación femenina así como sus derechos están a la orden del día, también es importante que los hombres se replanteen muchas actitudes que a lo mejor inconscientemente han arrastrado gracias a la educación que recibieron. Pero hay otras personas que están tomando verdaderas acciones para generar cambios como el hombre del que les hablaremos hoy, porque está llamando la atención de todos por su ‘peculiar’ forma de vestir.

El nombre de este personajazo es Mark Bryan, un padre de familia, entrenador de un equipo de futbol americano, ingeniero y hombre heterosexual que la está rompiendo en las redes usando tacones y falda combinados perfectamente con su saco o camisa. Lo que este señorón está buscando hacer con todo esto es demostrar que la ropa no tiene género, así cualquiera tiene el derecho de usar lo que se le dé la gana.

Esta es la historia de Mark Bryan

De acuerdo con una entrevista que Bored Panda le hizo a este hombre estadounidense pero que vive Alemania, lleva cinco años vistiéndose de esta manera. Según lo que él menciona, lo hace “porque puede” y su esposa lo apoya totalmente con todas y cada una de sus combinaciones, opinando sobre lo que debe usar dependiendo de cada situación y hasta dice que su hija le gustaría que le prestara mis zapatos a veces.

Además de ponerse toda esta ropa porque le gusta, Mark menciona que lo hace gracias a la inspiración de muchas mujeres, las cuales lo inspiran a seguir con esto, aunque también fue una cuestión de moda: “Siempre he admirado a las mujeres que llevaban faldas y tacones ajustados. No sexualmente, sino por el poder que representan. No me visto para ser sexual, sino para vestirme como lo haría cualquier mujer profesional. Para mí, la ropa no tiene género”.

Las mujeres lo chulean cuando va por la calle

Pero no crean que se pone las cosas como Dios da entender, no, este hombre dice que le gusta usar diferentes prendas y tiene un patrón bastante peculiar: Prefiero las faldas a los vestidos. Los vestidos no me permiten mezclar los géneros. Prefiero un look ‘masculino’ por encima de la cintura y un look sin género por debajo de la cintura. Se trata de hacer una buena mezcla y que la ropa no caiga en cualquier género porque yo lo veo así”.

Y claro, no podía saberse pero las mujeres son las que más le echan flores a este tipazo por la calle, chuléandole las combinaciones con las cuales de repente sorprende. Pero hablando específicamente de los hombres, pues… digamos que no son tan abiertos para hacerle cumplidos, de hecho dice que casi siempre se le acercan y lo detienen para preguntarle respetuosamente por qué se viste así.

Por ahí también dio un par de tips para los hombres que quieren vestirse así

Mark también compartió algunos consejos para los hombres que quieren usar faldas y tacones, pero tienen mucho miedo de ser juzgados: “Si me preguntan por los tacones, les diría que empiecen con un tacón bajo y vayan subiendo a medida que aumente su confianza. No puedes tener miedo. Algunas personas son como animales, atacan a los débiles. Muestra confianza y demuestra al mundo que no tienes miedo y que nadie te molestará. El único miedo que tienes es el miedo mismo. Sólo hazlo”.