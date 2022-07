El amor por nuestras mamás no tiene límite y el ejemplo de ello está en Matt Shaha. Este joven de 27 años se vuelto viral en los recientes días ya que tuvo un gran detalle: se dejó crecer el cabello durante dos años para luego elaborarle una peluca a su madre.

La señora Melanie, que perdió el cabello debido a sus tratamientos contra un tumor cerebral, seguro recordará toda la vida el gran gesto de su hijo. Aquí su historia.

La señora Melanie y Matt el día que él se corto el cabello. Foto: Mercedes Berg (vía Facebook).

Melanie fue diagnosticada con un tumor cerebral

La señora Melanie Shaha lleva ya varios años peleando con todo contra un tumor cerebral. Fue en 2003 cuando ella recibió el diagnostico tras presentar diversos dolores de cabeza, lo que poco después se supo eran síntomas de un tumor benigno en la glándula pituitaria, la cual se encarga de regular el crecimiento, el estrés y el metabolismo.

Se le realizó a la mujer una primera cirugía que resultó exitosa, pero la tumoración reapareció en los años posteriores. En 2006, Melanie volvió a someterse a una cirugía y en 2017, cuando el absceso nuevamente causó problemas, los médicos decidieron aplicar un tratamiento con radiación.

Debido a ello, la mujer perdió poco a poco el cabello. “Al no tener cabello, las personas pueden decir cosas que te rompen el corazón… o me importa estar enfermo, pero me importa parecer enfermo”, dijo la mujer a Today. Y ahí es cuando su hijo Matt le entró al quite.

La señora Melanie Shaha con una foto junto a Matt. Foto: Mercedes Berg (vía Facebook).

Su hijo Matt se dejó crecer el cabello para regalarle una peluca

En 2018, un año después de que Melanie comenzara su tratamiento con radiación, su hijo Matt bromeó en una cena familiar con una idea que no sonaba nada mal. El chico recién graduado de la universidad se quería dejar crecer el cabello para que una vez que estuviera lo suficientemente largo, se lo cortara y mandara hacer una peluca que le regalaría a su madre.

Así, a partir del 2020, se armó el plan y Matt se dejó crecer la mata. La señora Shaha no estaba de acuerdo ya que a ella le gustaba cómo se le veía el pelo a su hijo y no quería que eso fuera una carga para él. Pero el chico no la pensó dos veces.

Para marzo de este 2022, el cabello de Matt ya alcanzaba las 12 pulgadas (cerca de 30 centímetros), la suficiente longitud para mandar hacer una peluca… Y así se hizo, mandando todo el pelo del joven a una empresa llamada Compassionate Creations que entregó la peluca rubia ya hecha en junio pasado.

El gran gesto de Matt le ha dado la vuelta al mundo y en palabras de su mamá Melanie, será un regalo difícil de superar; de esos que no se olvidan nunca. Detallazo, sin duda.